باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پروژه‌های عظیم نیروگاه‌های خورشیدی استان البرز و شهرستان اشتهارد با ظرفیت تولید ۲۰۰/۷ مگاوات برق و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال، طی مراسمی باشکوه و با حضور ویدئو کنفرانسی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار البرز، فرماندار اشتهارد و مدیران ارشد استانی افتتاح و وارد مداربهره‌برداری شد.

در راستای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و رفع ناترازی‌های شبکه برق، آیین افتتاح پروژه‌های نیروگاهی خورشیدی استان البرز با تمرکز بر ظرفیت‌های شهرستان اشتهارد برگزار گردید.

این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مهندس رجبی مشهدی، معاون امور برق وزارت نیرو و مدیرعامل توانیر همراه بود، در سطح استان با حضور دکتر عبداللهی استاندار البرز، محمدصادق کمالی فرماندار شهرستان اشتهارد، مهندس خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و جمعی از مسئولان محلی و فعالان حوزه انرژی به انجام رسید.

پروژه‌های مذکور که با اعتباری بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد ریال احداث شده‌اند، با ظرفیت مجموع ۲۰۰/۷ مگاوات نقش بسزایی در تامین برق پایدار، به‌ویژه برای قطب‌های صنعتی استان از جمله شهرک‌های صنعتی اشتهارد ایفا خواهند کرد.

این مقدار نیروگاه خورشیدی از اسفند ۱۴۰۳ تا تیر ماه ۱۴۰۵ در زمینی به مساحت ۲۲۸ هکتار در کنار شهرکهای صنعتی و با اعتباری بالغ ۴/۷ هزار میلیارد تومان و تولید ۱۵۲ مگاوات برق به شبکه برق استان وارد میشود.

در این آیین، مقامات کشوری از طریق ارتباط تصویری ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در استان البرز، بر لزوم حرکت به سمت انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تاکید کردند.

عبداللهی، استاندار البرز در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه استان در اقتصاد و صنعت کشور، راه‌اندازی این نیروگاه‌ها را نویدبخشِ توسعه پایدار و پشتیبانی قدرتمند از چرخ تولید دانست.همچنین محمدصادق کمالی، فرماندار اشتهارد، با ابراز خرسندی از استقرار بخش مهمی از این پروژه‌ها در شهرستان اشتهارد بیان داشت: اشتهارد به عنوان یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی کشور، نیازمند زیرساخت‌های قدرتمند انرژی است. افتتاح این نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، دغدغه تامین برق صنایع این شهرستان را در فصول اوج مصرف به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.

خواجه‌وند، مدیرعامل برق منطقه‌ای البرز نیز در پایان این مراسم گزارشی جامع از روند احداث، تجهیزات فنی به کار رفته و چشم‌انداز آینده تولید برق خورشیدی در سطح استان ارائه نمود و از حمایت‌های مستمر مدیریت ارشد استان و فرمانداری اشتهارد در رفع موانع اجرای این کلان‌پروژه قدردانی کرد.