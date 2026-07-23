باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشوربا اشاره به اهمیت توسعه حملونقل عمومی در کاهش تقاضای خودروی شخصی، اظهار داشت: «توسعه، نوسازی و در دسترس بودن ناوگان حملونقل عمومی از جمله تاکسیها، مترو و اتوبوس، اصلیترین مشوق مردم برای کاهش استفاده از خودروی شخصی است. هرچه دسترسی شهروندان به وسایل نقلیه عمومی تسهیل شود، ترافیک کاهش یافته و از پیامدهای اقتصادی نظیر واردات سوخت که ارزبری و تورمزایی را به همراه دارد، جلوگیری خواهد شد.»
نواز با ابراز موافقت با طرح ورود تاکسیهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی، تصریح کرد: «تلاشهای خوبی برای استقرار ایستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت موجود انجام شده است. استراتژی ما این نیست که منتظر باشیم ابتدا مردم خودروی برقی بخرند و سپس ایستگاه ایجاد کنیم؛ بلکه باید با ایجاد ایستگاههای شارژ در پمپبنزینهای فعلی، اطمینان خاطر لازم را به مردم بدهیم تا رغبت عمومی برای خرید این خودروها افزایش یابد. با وجود شرایط خاص سال ۱۴۰۴ که روند پیشرفت پروژهها را تا حدی تحت تأثیر قرار داد، خوشبختانه استانداردنویسیها انجام شده و با شرکتهای صاحبصلاحیت برای بهرهبرداری از ظرفیت جایگاههای سوخت جلسات متعددی برگزار شده است.»
گامهای بلند در نوسازی تجهیزات و کاهش خطرات
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیزیکی جایگاهها و تجهیزات گفت: «خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته، آمار مخاطرات در جایگاههای سوخت بسیار پایین است و وضعیت کلی را مطلوب ارزیابی میکنیم. در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نازل در کشور فعال است که بخش عمدهای از آنها نوسازی شدهاند. همچنین طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) که نقش مهمی در سلامت محیط زیست و رفاه مردم دارد، در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه اجرایی شده تا از استشمام بخارات بنزین توسط هموطنان جلوگیری شود.»
چالش درآمدی؛ حلقه مفقوده نوسازی کامل
نواز با اشاره به تمایل جایگاهداران برای مدرنسازی و «نونوار کردن» جایگاهها افزود: «جایگاهداران مشتاق هستند که سطح خدمات و ظاهر جایگاهها را ارتقا دهند، اما نکته کلیدی اینجاست که اجرای کامل این طرحها مستقیماً با درآمدهای جایگاه سوخت مرتبط است. چنانچه رشد مناسبی در درآمدهای این صنف صورت گیرد، شاهد خواهیم بود که آن دسته از تجهیزات یا نازلهایی که هنوز نیاز به نوسازی دارند نیز بهسرعت ترمیم شده و سطح استانداردهای ظاهری و فنی جایگاهها در سراسر کشور به سطح مطلوب و ایدهآل خواهد رسید.»
پایداری جریان توزیع سوخت؛ فراتر از نگاه انتفاعی
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور درباره عملکرد جایگاهها در شرایط مختلف گفت: «جایگاههای سوخت در تمام ایام، اعم از شرایط عادی یا بحرانی، بهصورت ۲۴ ساعته و شبانهروزی پای کار بودهاند. با وجود اینکه جایگاهداران با افزایش مصرف سوخت، سود بیشتری کسب میکنند، اما ما به رسالت اجتماعی و ملی خود پایبندیم و معتقدیم ترویج فرهنگ صرفهجویی در نهایت به نفع اقتصاد کشور و پایداری جریان توزیع سوخت است.»