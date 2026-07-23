جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های شمالی و آزادراه قزوین–کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های کشور در اولین روز مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده رینه، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه قزوین–کرج محدوده پل فردیس نیز ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور‌های چالوس و هراز در مسیر شمال به جنوب روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی گفت: در محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه بارش باران و مه‌گرفتگی وجود دارد و در برخی محور‌های استان مازندران نیز بارش باران گزارش شده است. سایر محور‌های شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

وی همچنین از انسداد شریانی محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی خبر داد و خاطرنشان کرد: تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه به هشدار‌های پلیس، سفری ایمن را تجربه کنند.

برچسب ها: ترافیک ، جاده چالوس ، وضعیت راه ها ، پلیس راهور
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