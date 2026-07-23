باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - توسعه کسب‌وکارهای خلاقانه و ورود بخش خصوصی به حوزه‌های تولید و گردشگری، فرصت‌های تازه‌ای برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم کرده است؛ نمونه‌ای از این تلاش‌ها، مجموعه‌ای متفاوت در شهرستان ساوجبلاغ است که با تلفیق طبیعت، تولید و گردشگری، چشم‌اندازی تازه را پیش روی بازدیدکنندگان قرار داده است.

ایده یک بانوی کارآفرین در روستای حسین‌آباد کوشک‌زر ساوجبلاغ، به شکل‌گیری مجموعه‌ای متفاوت انجامیده است؛ سارا پالیزدار با راه‌اندازی این گلخانه، مسیر تازه‌ای را برای تولید گل‌های زینتی و ایجاد فضایی مناسب برای حضور مسافران و گردشگران آغاز کرده است.

در این مجموعه، زیبایی طبیعت با فعالیت‌های اقتصادی پیوند خورده است؛ پرورش گل‌های زینتی، نگهداری پرندگان و ایجاد فضایی آرامش‌بخش در کنار سایر بخش‌ها، محیطی متفاوت برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان به طبیعت فراهم کرده است.

در کنار گلخانه، نگهداری اسب‌های پرش و احداث مانژ سوارکاری نیز به این مجموعه افزوده شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری و توسعه گردشگری ورزشی در منطقه ایجاد کند.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰ نفر در حاشیه بزرگراه کرج ـ قزوین راه‌اندازی شده است؛ طرحی که علاوه بر کمک به رونق تولید، می‌تواند به محلی برای توقف و استراحت مسافران و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ساوجبلاغ تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری در چنین مجموعه‌هایی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از ایده‌های نو و توانمندی بخش خصوصی، می‌توان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در مناطق مختلف شد.