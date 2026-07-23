باشگاه خبرنگاران جوان- منوچهر حبیبی در نشست ستاد اربعین استان که با حضور اعضای کمیته‌های ۱۸گانه و اعضای ثابت ستاد اربعین برگزار شد، با قدردانی از تلاش اعضای کمیته‌ها، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: اربعین یک رخداد بزرگ، بین‌المللی و کم‌نظیر است که مدیریت آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، انسجام و همکاری همه دستگاه‌هاست. در این ایام، استان کرمانشاه میزبان زائرانی از سراسر کشور خواهد بود و باید شأن میزبانی و خادمی مردم استان به بهترین شکل به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به سه اتفاق مهم هفته گذشته در حوزه اربعین، گفت: سفر هیات استان به کشور عراق و برگزاری نشست با مسئولان استان دیالی، دیدار با سرکنسول و سفیر جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیمات مؤثر، نخستین رویداد مهم بود. دومین اتفاق، سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور و هیات همراه به استان و بازدید از مرز‌های استان به ویژه مرز خسروی بود که رضایت از اقدامات انجام‌شده را به همراه داشت.

حبیبی سومین اتفاق مهم را اعلام رسمی مرز سومار برای تردد زائران اربعین از سوی دولت عراق و ستاد مرکزی اربعین عنوان کرد و افزود: رسمی شدن مرز سومار، خبری بسیار ارزشمند برای استان کرمانشاه و به‌ویژه مردم منطقه است که علاوه بر تسهیل تردد زائران، می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های ملی، اظهار کرد: توجه شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی به موضوع رسمی شدن مرز سومار، نشان می‌دهد شرایط برای حضور گسترده زائران فراهم شده و استان کرمانشاه باید آمادگی کامل برای میزبانی از آنان را داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه گزارش‌های ارائه شده در نشست، بیانگر آمادگی مناسب کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، بر لزوم ورود جدی به مرحله اجرایی برنامه‌های اربعین تأکید کرد و گفت: از فرمانداران، بخشداران و شهرداران شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران از جمله کنگاور، صحنه، هرسین، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، دالاهو، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب انتظار می‌رود موضوع فضاسازی شهری، نصب تابلو‌های راهنما، بیلبورد‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی را با هماهنگی کمیته فرهنگی با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: شعارها، پیام‌ها و محتوای فرهنگی مورد نیاز از سوی کمیته فرهنگی انتخاب و ابلاغ شده و لازم است این محتوا به شکل مناسب در مسیر‌های تردد زائران و نقاط مختلف نصب و اجرا شود.

حبیبی همچنین بر ضرورت ساماندهی مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی تأکید کرد و گفت: نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات رفاهی باید در بهترین وضعیت از نظر نظافت، آماده‌سازی و خدمات‌رسانی قرار داشته باشند، زیرا زائران اربعین انتظار دریافت خدمات مطلوب و شایسته را دارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار پروژه‌های عمرانی و زیرساختی خاطرنشان کرد: هرچند اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت‌ها به‌ویژه در مرز سومار انجام شده یا در دست اجراست، اما این اقدامات زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهند داشت که با برنامه‌های فرهنگی مناسب همراه شوند.

حبیبی افزود: ما با افتخار اعلام می‌کنیم که خادم و میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستیم و باید تمام ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات شایسته به کار گرفته شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت ویژه مرز خسروی در تردد خودرو‌های شخصی، گفت: یکی از مزیت‌های مهم این مرز، سهم بالای تردد زائران با خودرو‌های شخصی است که می‌تواند نقش مؤثری در رونق بیشتر این مرز و توسعه خدمات ایفا کند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.