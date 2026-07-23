افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال

به گفته کارشناسان با توجه به نیاز جدی به اصلاح سرانه قیمتی و شرایط بازپرداخت وام اشتغال متناسب با واقعیات اقتصاد کشور، بانک مرکزی در بخش‌نامه اجرایی خود برای پرداخت وام اشتغال مددجویان در سال ۱۴۰۵، مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از مشکلات اساسی در حوزه تسهیلات حمایتی، عقب ماندن این تسهیلات نسبت به تورم و قیمت ارز است که به دلیل عدم متناسب‌سازی مبلغ وام‌های حمایتی در سالیان مختلف رقم خورده است؛ بنابراین با توجه به تغییرات پیوسته در شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش هزینه‌های تأمین سرمایه اولیه برای کسب‌وکار‌های خرد، سقف‌های فعلی وام اشتغال دیگر پاسخگوی نیاز‌های مددجویان نیست.

تداوم پرداخت تسهیلات با ارقام قدیمی، نه تنها کمکی به اشتغال‌زایی پایدار نمی‌کند، بلکه منجر به شکست طرح‌ها در همان گام‌های نخست می‌شود. از این رو، ضرورت دارد بانک مرکزی در بخشنامه اجرایی خود برای سال ۱۴۰۵، با نگاهی واقع‌بینانه به نرخ تورم، مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهد.

افزایش مبلغ وام، اگرچه شرط لازم برای موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی است، اما به تنهایی کافی نیست. فشار بازپرداخت اقساط در دوره‌های کوتاه، بسیاری از مددجویان را از پذیرش وام منصرف کرده یا آنها را در دام بدهی‌های معوق گرفتار می‌کند. بنابراین، برای ایجاد توازن میان «میزان سرمایه دریافتی» و «توان بازپرداخت»، بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت به ۷ سال یک مطالبه منطقی و ضروری است که می‌تواند امنیت مالی لازم را برای مددجویان فراهم آورد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، در بخشنامه سال ۱۴۰۵ با درک عمیق از فشار‌های اقتصادی، این اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد.

 تنظیم مقررات بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که با واقعیت‌های موجود در بازار کالا و خدمات همخوانی داشته باشد. اجرای این دو تغییر (افزایش مبلغ و افزایش دوره بازپرداخت)، گام بزرگی برای احیای سیاست‌های حمایتی و حمایت از معیشت پایدار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود.

در همین رابطه با آقای جعفری آذر نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تسهیلات حمایتی خاطرنشان کرد: عملکرد دولت در حوزه پرداخت تسهیلات حمایتی اصلا خوب نبوده است و یکی از این تسهیلات حمایتی مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ وسط مجلس یعنی وام اشتغال مددجویان نه تنها در پنج ماه اخیر هیچ عملکردی نداشته است و یک ریال وام پرداخت نشده است؛ بلکه بانک مرکزی اصلاحیه جدید متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور در زمینه میزان و مبلغ وام اشتغال برای سال جدید را نیز نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان مصوب شده برای ابتدای سال ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی عدد ناچیزی است و برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی کفاف نمی‌دهد. بر همین اساس، نیاز است مبلغ وام اشتغال حداقل به ۳۵۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به موازات افزایش مبلغ وام اشتغال باید مدت‌زمان بازپرداخت آن نیز افزایش پیدا کند. البته باید مراقبت لازم به عمل بیاید که سود تسهیلات بالا نرود. در غیر این صورت، هدف نهایی مبنی بر کمک به مددجویان و اقشار ضعیف جامعه محقق نمی‌شود.

وی در پایان گفت: بنابراین با توجه به نیاز جدی به اصلاح سرانه قیمتی و شرایط بازپرداخت وام اشتغال متناسب با واقعیات اقتصاد کشور، بانک مرکزی در بخش‌نامه اجرایی خود برای پرداخت وام اشتغال مددجویان در سال ۱۴۰۵، مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین مدت زمان بازپرداخت را نیز به هفت سال بازگرداند.

برچسب ها: وام اشتغال ، تسهیلات
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