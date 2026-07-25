باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - تحلیلهای رسانهای بینالمللی، بهویژه ارزیابیهای اخیر شبکه خبری سیانان (CNN)، بهروشنی ابعاد جدیدی از اقتدار، تابآوری و هوشمندی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در برابر سختترین فشارهای نظامی و سیاسی آشکار ساخته است. واشنگتن که در طول دهههای گذشته سعی داشت قدرت خود را به عنوان عاملی نهایی در تحمیل خواستههای سیاسی معرفی کند، اکنون در مواجهه با ساختار مستحکم و منسجم ایران با بنبستی بنیادین روبهرو شده است. تلاشهای مداوم و رفتارهای تهاجمی کاخ سفید نه تنها نتوانسته است محاسبات کلان تهران را تغییر دهد، بلکه موجب فرسایش ملموس ابزارهای فشار آمریکا و کاهش کارایی تهدیدات آن در سطح بینالمللی شده است. ایران با تکیه بر انسجام داخلی و ظرفیتهای بومی توانسته است تمام سناریوهای تهاجمی و تهدیدات مستقیم علیه زیرساختهای خود را بیاثر سازد و به شرکای غربی ثابت کند که ابزار زور در برابر ملتهای مستقل اثرگذار نخواهد بود.
طبق تحلیلهای سیانان، ساختار دفاعی و سیاسی ایران با وجود مواجهه با حجمی کمنظیر از فشارهای اقتصادی و حملات تروریستی هدفمند، نه تنها دچار فروپاشی یا تضعیف نشده، بلکه به بازسازی مداوم و ارتقای سطح توانمندیهای خود پرداخته است. در حالی که واشنگتن با محدودیت شدید در ذخایر مهمات، هزینههای سرسامآور نظامی و فقدان چشماندازی مشخص برای اقدامات خود دستپنجه نرم میکند، ایران توانسته است با هوشمندی کامل، میدان تحولات را مدیریت کند. این عدم موفقیت آمریکا در دستیابی به اهداف اعلامیاش، مشروعیت و اعتبار قدرت نظامی آن را در چشم متحدان و رقبای جهانی به شدت تنزل داده است. ظرفیت بالایی که ایران در حفظ یکپارچگی سرزمینی و ملی از خود نشان داده، پیامی آشکار به سیاستمداران آمریکایی ارسال کرده است: سیاستهای تهاجمی نه تنها راهکار مناسبی برای تعامل نیستند، بلکه هزینه پایداری و ثبات واشنگتن را به شکل بیسابقهای افزایش میدهند.
تلاش برای هدف قرار دادن افکار عمومی و اراده ملی ایرانیان نیز با هوشیاری جامعه و متانت سیاسی پاسخ داده شده است. برخلاف تصور طراحان سیاست فشار حداکثری که گمان میبردند فشارهای متوالی و تهدید به تخریب زیرساختها موجب شکاف داخلی میشود، ملت ایران با پایداری بینظیر خود، انسجام ملی را گرد محور دفاع از میهن تقویت کرد. حاکمیت ملی ایران با تثبیت نهادها و حفظ اقتدار خود نشان داد که توانایی هدایت کشور در شرایط بحرانی را به بهترین شکل داراست. واشنگتن اکنون درمییابد که تهدیدات لفظی و مانورهای تبلیغاتیاش، به دلیل عدم توانایی در اجرا و ناتوانی در تغییر رفتار تهران، روزبهروز تهیتر و بیاثربخشتر میشوند و اقتدار ایران به عنوان الگویی از مقاومت هوشمندانه در برابر فشارهای فرامنطقهای شناخته میشود.
پایداری اقتصادی و فرسایش بازدارندگی واشنگتن
ابعاد پایداری ایران تنها به حوزه نظامی و سیاسی محدود نمیشود، بلکه در عرصه اقتصادی و منطقهای نیز نشانههای روشنی از برتری راهبردی تهران به چشم میخورد. بر اساس ارزیابیهای سیانان، یکی از مهمترین موانع در برابر ماجراجوییهای نظامی آمریکا، نگرانی شدید از جهش قیمت جهانی نفت و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد متزلزل غرب است. کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و شکنندگی بازار انرژی، واشنگتن را در وضعیتی قرار داده که هرگونه اقدام خشن و غیرسنجیده میتواند موجی از بحران اقتصادی داخلی و منطقهای برای خود آمریکا ایجاد کند. در مقابل، ایران با بومیسازی صنعت انرژی، تنوعبخشی به مبادلات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای، توانسته است اثرات مخرب تحریمها و تهدیدات را تا حد چشمگیری مهار کرده و پایداری اقتصادی خود را تضمین کند.
در همین راستا، افول محبوبیت سیاسی دولتمردان آمریکایی و نارضایتیهای گسترده داخلی در آستانه رویدادهای انتخاباتی، نشاندهنده آن است که افکار عمومی آمریکا دیگر تمایلی به پرداخت هزینههای سنگین برای نبردهای بیسرانجام ندارد. آمریکا در حالی وارد این تقابل شده که از تدوین یک استراتژی خروج شفاف یا تعیین اهداف واقعی عاجز است؛ در حالی که ایران با اهدافی کاملاً مشخص، یعنی حفظ حاکمیت، دفاع از امنیت ملی و بالابردن هزینه تجاوز، گام برمیدارد. این تقابل عدم تقارن در اراده و هدف، باعث شده تا بازدارندگی نظامی آمریکا که زمانی مبنای قدرت خارجی آن محسوب میشد، دستخوش فرسایش تدریجی شود. پایداری ایران اثبات کرد که حاکمیتهای متکی بر اراده ملی میتوانند حتی در برابر متجاوزترین قدرتهای جهان نیز موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند.
علاوه بر این، اتکای ایران به توانمندیهای صلحآمیز بومی و فناوریهای پیشرفته خود، موضع کشور را در چانهزنیهای دیپلماتیک فوقالعاده تقویت کرده است. تلاش واشنگتن برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره از طریق اعمال زور و تهدید مستقیم، با پاسخ قاطع و استوار تهران مواجه شده است. ایران بارها تاکید کرده که مذاکره تحت فشار، فاقد وجاهت است و تنها بر پایه احترام متقابل و متوازن شکل خواهد گرفت. این ثبات قدم در مواضع رسمی، راهبردهای اجبارآمیز آمریکا را ناکام گذاشته و واشنگتن را مجبور کرده تا محدودیتهای آشکار قدرت خود را در برابر یک دولت-ملت مقتدر و باسابقه به رسمیت بشناسد.
تثبیت جایگاه منطقهای و پیروزی در استراتژی بقا
پیروزی واقعی ایران در این تقابل، در قدرت بقا، توسعه مستمر و حفظ ثبات منطقهای نهفته است. برخلاف گروهها یا جریانهای غیردولتی که در گذشته توانسته بودند با جنگهای فرسایشی اراده نظامی آمریکا را در منطقهای مانند افغانستان و عراق خسته کنند، ایران یک دولت-ملت کهن با ساختار اداری، ارتش منسجم و پشتوانه مردمی عمیق است. مقاومت موفقیتآمیز ایران نه تنها توانمندی دفاعی کشور را به رخ جهانیان کشید، بلکه تمام معادلات امنیتی منطقه را به نفع محور مقاومت و استقلالطلبی تغییر داد. گزارشهای رسانهای بینالمللی نظیر سیانان تصریح میکنند که توانایی تهران در حفظ دستگاه حکومتی و ارتقای قدرت دفاعی، قدرتمندترین ارتش جهان را ناچار به عقبنشینی از اهداف حداکثری خود کرده است.
امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است جایگاه خود را به عنوان بازیگر غیرقابلچشمپوشی و لنگرگاه ثبات در غرب آسیا تثبیت کند. هیچ مسئلهای در سطح منطقه بدون در نظر گرفتن منافع و اقتدار ایران قابل حلوفصل نیست. مانورهای بیپایه آمریکا و تهدید به حملات گسترده، با عدم تحقق عملگرایانه، بیش از پیش ماهیت تبلیغاتی خود را برملا ساختهاند. ایران با ارتقای توان دفاعی صلحآمیز، تقویت مبادلات راهبردی با همسایگان و همپیمانان بینالمللی، توانسته است انزوای مدنظر واشنگتن را کاملاً شکست داده و مسیر رشد اقتصادی و توانمندسازی ملی را با صلابت ادامه دهد.
در نهایت، تحولات اخیر و بازخوانی ارزیابیهای رسانههای ارشد بینالمللی کتمانکننده این واقعیت نیست که ایران توانسته است از مسیر سخت فشارهای جهانی، سربلند و قویتر از گذشته عبور کند. تقابل واشنگتن با تهران نشان داد که ابزارهای قدیمی زورگویی در دنیای چندقطبی امروز کارایی خود را از دست دادهاند. ایستادگی ملت و حاکمیت ایران نه تنها امنیت و تمامیت سرزمینی کشور را تضمین کرده، بلکه الگویی ماندگار از خودباوری، هوشمندی دیپلماتیک و پیروزی استراتژیک را در تاریخ معاصر به ثبت رسانده است؛ الگویی که محدودیتهای قدرت مدعیان جهانی را برای دهههای آینده به جهان نشان داده است.