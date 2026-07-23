دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و روسیه در حاشیه مذاکرات وزرای خارجه آسه‌آن دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه انجمن کشور‌های جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) در مانیل، فیلیپین با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد.

روبیو و لاوروف پیش از مذاکرات در مقابل رسانه‌ها حاضر شدند. روبیو به همراه سفیر ایالات متحده در هند و فرستاده ویژه برای آسیای جنوبی و مرکزی، دن هولر، مشاور وزارت امور خارجه و آلیسون هوکر، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی حضور داشتند.

لاوروف را اوگنی زاگاینوف، سفیر روسیه در آسه‌آن، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه و الکسی دروبینین، مدیر بخش برنامه‌ریزی سیاست خارجی وزارت امور خارجه روسیه همراهی می‌کردند.

خبرنگاران از روبیو پرسیدند که آیا اتهامات مربوط به کمک روسیه به ایران در هدف قرار دادن نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه را مطرح خواهد کرد یا خیر، و از لاوروف پرسیدند که مسکو چه زمانی حمله به اوکراین را متوقف خواهد کرد. هیچ یک از مقامات پاسخی ندادند.

لاوروف: روسیه خواهان حل دیپلماتیک بحران اوکراین است

وزارت امور خارجه روسیه در گزارشی از دیدار این دو مقام در حاشیه اجلاس آسه‌آن در فیلیپین اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه به مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود گفت که مسکو آماده «حل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه» در اوکراین است. 

لاوروف همچنین «تعهد روسیه به پیشنهادهای» واشنگتن که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سال گذشته هنگام دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا با آنها موافقت کرد را مجدداً تأیید کرد. با این حال، لاوروف به روبیو گفت که مسلح کردن بیشتر اوکراین غیرقابل قبول است و «سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده کشورهای اروپایی» در مورد این مناقشه را محکوم کرد.

علاوه بر این، این دو دیپلمات ارشد در مورد وضعیت خاورمیانه و همچنین عادی‌سازی عملکرد مأموریت‌های دیپلماتیک کشورهای خود بحث و گفتگو کردند و از از سرگیری ارتباطات کامل بین روسکاسموس و ناسا استقبال کردند.

منبع: اناتولی

برچسب ها: مارکو روبیو ، سرگئی لاوروف
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