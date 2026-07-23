حیاتی با اشاره به حمله موشکی دشمن آمریکایی به اطراف پایانه مسافربری مرز بین‌المللی شلمچه گفت: تردد زائران از مرز شلمچه بدون اختلال ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: بامداد امروز اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت که بر اثر آن، ۲ نفر به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.

وی افزود: تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان در جریان است.

حیاتی گفت: حادثه تهاجم به پایانه بین‌المللی شلمچه خللی در روند عبور و مرور زائران اربعین حسینی ایجاد نکرده است و همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

وی با اشاره به اهداف دشمن برای ایجاد اختلال در مراسم اربعین، خاطرنشان کرد: رژیم آمریکا بداند که این حرکات، خللی در روحیه بزرگ مردم ایران و زائران اربعین حسینی که با شور و شوق وصف‌ناپذیر به زیارت کربلای معلی می‌روند، ایجاد نخواهد کرد.

بامداد پنجشنبه در پی تهاجم موشکی به اطراف پایانه مسافربری مرز شلمچه ۲ نفر به شهادت رسیدند.

برچسب ها: تردد زائران حسینی ، اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
به تروریست‌های بچه کش درسی دهیدکه دیگرجرات حمله به ایران را نداشته باشد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
خوشبحال این دو شهید که عازم کربلا بودند
۳
۳
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تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه به‌صورت روان در جریان است