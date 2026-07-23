هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ ملی کبدی بانوان در ساری به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - اردوی آمادگی تیم‌ ملی کبدی بانوان با شرکت ۱۸ بازیکن از هجدهم تا سی و یکم تیرماه در مجموعه ورزشی ایثار شهرستان ساری برپا شد.

زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، فاطمه خدابنده لو، فاطمه سرابیگی، مریم سلگی، محبوبه سنچولی، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، فرشته کلاگر، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، زکیه ململی، راهله نادری، فاطمه ناصری، سانیا نعیمی، حدیثه وارسته و سحر یاری، نفرات شرکت کننده در اردوی آمادگی تیم ملی کبدی بانوان در شهرستان ساری بودند.

مربیان تیم ملی کبدی بانوان سمانه افخم، آزاده سلگی، لیلا دوستوندی بودند.

زهرا رحیمی نژاد به عنوان مدیر تیم، امینه خانی به عنوان سرپرست اردو و غلامرضا مازندرانی به عنوان مشاور فنی در کنار این تیم حضور داشتند.

عباس خواجه اورسجی رئیس فدراسیون کبدی در جریان برگزاری این اردو ضمن گفت‌و‌گو با اعضای تیم ملی، بر اهمیت حمایت از ورزشکاران، ارتقای سطح آمادگی فنی و روحی ملی‌پوشان و فراهم کردن بهترین شرایط برای موفقیت کبدی ایران در عرصه‌های بین‌المللی و به ویژه بازی‌های آسیایی ناگویا تأکید کرد.

محمدابراهیم باقری رئیس هیأت کبدی مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در توسعه ورزش کبدی، میزبانی از اردوی تیم ملی بانوان را افتخاری برای جامعه ورزش مازندران دانست و بر آمادگی این هیات برای حمایت از برنامه‌های فدراسیون و تیم‌های ملی تأکید کرد.

در این اردو ولی باقری، عضو هیات رئیسه کنفدراسیون کبدی آسیا، عباد دلیری، مدیر فنی تیم ملی کبدی، محمد ابراهیم باقری، رئیس هیات استان مازندران، سید مجتبی سرمدی، مشاور رئیس فدراسیون، خواجه اورسجی رئیس فدراسیون کبدی را همراهی کردند.

تیم‌ملی کبدی بانوان ایران برای حضور قدرتمندانه در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن آماده می‌شود.