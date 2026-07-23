مراسم قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار شد و حریفان تیم ملی هندبال ایران در این رقابت‌ها مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز (پنجشنبه ۱ مرداد) در ژاپن برگزار شد و تیم ملی هندبال ایران، حریفان خود را در مرحله گروهی این رقابت‌ها شناخت.

بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران در گروه B که گروه دشواری با حضور حداقل چهار قدرت برتر هندبال آسیا خواهد بود، با تیم‌های بحرین، کره جنوبی، کویت و قزاقستان هم‌گروه شد. بحرین چند ماه قبل عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده و کویت نیز تیم سوم مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به حساب می‌آید. همچنین کره جنوبی همواره یکی از قدرت‌های برتر قاره کهن در رشته هندبال بوده است.

گروهبندی کامل مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به شرح زیر است:

گروه A: قطر، ژاپن، چین، هنگ کنگ

گروه B: ایران، بحرین، کره جنوبی، کویت، قزاقستان

گفتنی است؛ بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، از ۲۸ شهریور ماه سال جاری لغایت ۱۲ مهر ماه در ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

برچسب ها: فدراسیون هندبال ، وزارت ورزش و جوانان
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