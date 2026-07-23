باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حالی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به محرک‌های فعال برای کاهش نرخ بیکاری و حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیاز دارد، شاهد یک رویکرد غلط مالی در بخش ابلاغ تسهیلات اشتغال‌زایی هستیم. متأسفانه در فرآیند تخصیص اعتبارات از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، عدم همکاری و هماهنگی لازم به‌وضوح مشاهده می‌شود. این عدم همگامی میان سیاست‌گذار پولی و مجریان اجرایی، منجر به ایجاد وقفه در زنجیره تأمین مالی شده و عملاً مسیر رسیدن بودجه به دست مصرف‌کننده نهایی را مسدود کرده است.

بخش قابل توجهی از وام اشتغال در اختیار نهاد‌های حمایتی قرار می‌گیرد تا با محوریت آنها به مددجویان داده شود و در راستای اشتغال‌زایی برای آنها به کار بیفتد. الان چهارمین ماه سال را پشت سر گذاشته‌ایم و هنوز بانک مرکزی نسبت به تأمین اعتبار بانک‌های عامل برای پرداخت وام اشتغال اقدام نکرده است.

تعلل بانک مرکزی برای تأمین مالی بانک‌ها به منظور پرداخت وام اشتغال به معنی تأخیر در دسترسی نهاد‌های حمایتی به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه است. این در حالی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را مدنظر قرار داده است. عدم اعطای به موقع وام اشتغال به مددجویان باعث از بین رفتن ارزش این تسهیلات است. به این ترتیب، در نهایت هدف قانون‌گذار مبنی بر توانمندسازی مددجویان تحقق پیدا نمی‌کند.

سید جواد حسینی‌کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این موضوع که اعطای به موقع وام اشتغال و اجرای دقیق مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ در این زمینه ضرورت دارد، تصریح کرد: وام اشتغال از جمله تسهیلات خرد و حمایتی به شمار می‌رود که باید به موقع اعطا شود. در غیر این صورت، نمی‌تواند هدف قانون‌گذار مبنی بر توانمندسازی مددجویان و اقشار ضعیف جامعه را تحقق ببخشد.

وی ادامه داد: وقتی چیزی در قانون بودجه مصوب شده است، معنایش این است که باید دستگاه‌های اجرایی به موقع آن را اجرایی کنند. تعلل بانک مرکزی در تأمین مالی بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال در شرایط فعلی درست نیست و نتایج خوبی به دنبال ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط فعلی این است که از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاورد و اعتبارات را به بخش‌های مولد اقتصادی مانند اشتغال‌زایی سوق دهد. در این زمینه بانک مرکزی همکاری لازم را نداشته است و هیچ وامی به مددجویان در سال ۱۴۰۵ مرتبط با مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت نشده است.

وی در پایان گفت: متاسفانه در بخش ابلاغ تسهیلات اشتغال‌زایی و همچنین تخصیص اعتبارات توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی همکاری لازم صورت نگرفته است و شاهد عدم پرداخت و توقف کامل وام اشتغال بودجه ۱۴۰۵ هستیم و مددجویان در انتظار دریافت وام هستند و باید بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد.