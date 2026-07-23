باشگاه خبرنگاران جوان- گزارشها و اظهارنظرهای منتشرشده از سوی برخی رسانهها و تحلیلگران غربی نشان میدهد عملکرد موشکهای ایران به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در ارزیابیهای نظامی تبدیل شده است.
در هفتههای اخیر، روایت رسانههای غربی از توان موشکی ایران نسبت به گذشته دستخوش تغییر شده است. اگر در ابتدای بحران، بخش مهمی از تحلیلها بر برتری نظامی آمریکا و امکان مهار سریع حملات ایران متمرکز بود، اکنون توجه بسیاری از گزارشها به دقت اصابت موشکهای ایرانی و میزان موفقیت آنها در عبور از سامانههای دفاعی معطوف شده است.
خبرنگار بیبیسی فارسی در گزارشهای خود با اشاره به تصاویر و دادههای منتشرشده، دقت اصابت موشکهای ایرانی را یکی از موضوعات قابل توجه در این جنگ توصیف کرده است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، ارزیابیهای اولیه درباره توان موشکی ایران را با چالش مواجه کرده است.
سیاوش اردلان خبرنگار بیبیسی فارسی طی پستی در شبکه ایکس نوشت: «یک مقام نظامی آمریکا به نیویرک تایمز گفت کاخ سفید به حرف ما گوش نداد وقتی بهشون گفتیم دخایر تسلیحاتی ما و قابلیت دفاعیمون در برابر موشکها و پهپادهای ایران فعلا مستهلک شده. گزارش میرسه که پنتاگون درباره اخبار دهها زخمی حملات ایران به پایگاهشون در اردن پنهان کاری کرد تا جایی که حملات بعدی ایران سه کشته داد. حالا هم ابراز نگرانی کردند که سرعت و دقت موشکهای ایران قویتر و آسیب پذیری نیروهای آمریکایی بیشتر شده.»
وی میافزاید: «اینکه در دو روز گذشته حمله آمریکا به زیرساختهای نظامی متوقف شده، و صحبت از تلاشهای جدید دیپلماتیک در میان است، ناظران رو به این نتیجه رسونده که تصمیم به از سرگیری جنگ در آمریکا همونقدر بی برنامه و بی توجه به دادههای میدانی بود که دور اول جنگ.»
همچنین خبرنگار بیبیسی فارسی در پستی دیگر مینویسد: «وضعیت جنگ الان طوری شده که تا پریروز حرف از حمله زمینی و امکان اشغال جنوب ایران بود، امروز صحبت از اینه که آیا آمریکا کار درستی میکنه که همه نیروهاش رو از کشورهای منطقه به اردن منتقل میکنه که کمتر آسیب ببینند. تا پریوز صحبت از امکان جدایی لجستیکی بندرعباس از بقیه ایران بود، امروز صحبت از سرعت و دقت فراتر از انتظار موشکهای ایرانه. تا دیروز صحبت از تعدد هواپیماهای سوخت رسان آمریکا بود، امروز صحبت از تلاشهای دیپلماتیک قطر و وضعیت بحرانی کویت.»
همزمان، شماری از رسانههای آمریکایی نیز به عملکرد موشکهای ایران پرداختهاند. در برخی گزارشها، مقامهای نظامی و کارشناسان غربی اذعان کردهاند که سرعت بالا، مسیرهای پروازی پیچیده و مانورپذیری برخی موشکها، رهگیری و پیشبینی محل دقیق اصابت را برای سامانههای دفاعی دشوار کرده است.
وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه آژیرهای هشدار برابر موشکهای ایران جاماندند، نوشت: «موشک بالستیک ایران به واحدهای پیشساخته در پایگاه هوایی موفق السلطی اردن برخورد کرد. آژیرهای هشدار قبل از هر حمله به صدا در میآمدند، اما اینبار پرسنل به پناهگاه نرسیدند. عبور ۳ موشک ایران از لایههای پدافند آمریکا نشاندهنده چالشهایی است که این کشور برای محافظت از ۵۰ هزار نیروی خود در منطقه با آن روبهرو است.»
برخی تحلیلها همچنین به این نکته اشاره دارند که حتی در مواردی که سامانههای هشدار زودهنگام مسیر کلی پرتابهها را شناسایی کردهاند، تغییر مسیر در مرحله پایانی پرواز، زمان واکنش را کاهش داده و دقت رهگیری را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان نظامی معتقدند این موضوع تنها یک موفقیت تاکتیکی نیست، بلکه میتواند پیامدهای راهبردی نیز داشته باشد.
افزایش دقت موشکها، هزینه هرگونه درگیری را برای طرف مقابل بالا میبرد و محاسبات نظامی درباره امنیت پایگاهها، مراکز فرماندهی و زیرساختهای حساس را تغییر میدهد.
از سوی دیگر، تغییر لحن رسانههای غربی نیز قابل توجه است. در حالی که در روزهای نخست، تمرکز اصلی بر توان تهاجمی آمریکا بود، اکنون بخش قابل توجهی از گزارشها به ارزیابی توان دفاعی آمریکا، آسیبپذیری پایگاههای این کشور در منطقه و کارآمدی سامانههای پدافندی اختصاص یافته است.
دقت موشکهای ایرانی اکنون به یکی از مهمترین محورهای تحلیل در رسانههای بینالمللی تبدیل شده است. پیشرفت عملکرد این موشکها که حتی با اعتراف رسانههای آمریکایی همراه شده است میتواند نقطه اتکایی برای تعریف جدیدی از بازدارندگی میدانی ایران باشد.
منبع: فارس