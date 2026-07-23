باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حمیدرضا محمدی رئیس انجمن بسکتبال کارگری استان یزد گفت: تیم اعزامی استان یزد با حمایت مجموعه ISport، به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی بسکتبال ۳×۳ بانوان کارگر کشور که از یکملغایت سوم مرداد ماه به میزبانی تهران برگزار میشود، حضور پیدا می یابد.
وی افزود: این نخستینبار است که تیمی از استان یزد در بخش بانوان به مسابقات بسکتبال سهنفره کارگری کشور اعزام میشود که اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش بانوان کارگر استان به شمار میرود.
رئیس انجمن بسکتبال کارگری استان یزد در ادامه با معرفی اعضای تیم گفت: مرضیه همتی به عنوان سرپرست و ورزشکاران ریحانه پهلوان نصیر، فاطمه فتحی، کیانا احمدی و سیمین زارع ترکیب تیم اعزامی استان را تشکیل میدهند.
محمدی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای این تیم، ابراز امیدواری کرد که این حضور، زمینهساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر بسکتبال بانوان کارگر در استان یزد باشد.