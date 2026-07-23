باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بابک ممبینی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان اظهار کرد: ۱۳۷ مدرسه استان بر اثر آسیبهای جنگ دچار خسارت شدند که عمده این آسیبها در شهرستانهای دزفول و اندیمشک بود.
وی افزود: با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، بنیاد برکت و استفاده از اعتبارات ملی و استانی، بخش عمده این مدارس تعمیر و بازسازی شدهاند و تنها چند پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.
ممبینی از آغاز طرح گسترده تجهیز مدارس برای سال تحصیلی آینده نیز خبر داد و گفت: حدود دو هزار دستگاه کولر تا مهرماه در مدارس استان نصب و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و تأمین آبسردکن، میز و نیمکت و سایر تجهیزات آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی مهمترین برنامه ادارهکل نوسازی مدارس را اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح، ۵۹۴ مدرسه شامل سه هزار و ۵۹۹ کلاس درس در حال احداث است که تاکنون ۱۸۸ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده و تا مهرماه سال جاری نیز حدود یکهزار و ۵۰۰ کلاس درس دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در شهرستان کارون، از آغاز پروژههای جدید مدرسهسازی در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: با تأمین زمین، این اداره آمادگی دارد با مشارکت خیران و منابع دولتی، سرانه آموزشی کارون را به میانگین استان نزدیک کند.
ممبینی در پایان با قدردانی از خیران مدرسهساز، شرکت ملی نفت، پتروشیمیها و سایر دستگاههای مشارکتکننده، خواستار همکاری بیشتر نهادها در تأمین زمین و منابع مالی برای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار استان شد.