مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از اجرای گسترده طرح‌های عمرانی و تجهیز مدارس در استان خبر داد و گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۵۹۴ مدرسه با بیش از سه هزار و ۵۰۰ کلاس درس در حال ساخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بابک ممبینی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان اظهار کرد: ۱۳۷ مدرسه استان بر اثر آسیب‌های جنگ دچار خسارت شدند که عمده این آسیب‌ها در شهرستان‌های دزفول و اندیمشک بود. 

وی افزود: با همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، بنیاد برکت و استفاده از اعتبارات ملی و استانی، بخش عمده این مدارس تعمیر و بازسازی شده‌اند و تنها چند پروژه در مراحل پایانی قرار دارد. 

ممبینی از آغاز طرح گسترده تجهیز مدارس برای سال تحصیلی آینده نیز خبر داد و گفت: حدود دو هزار دستگاه کولر تا مهرماه در مدارس استان نصب و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و تأمین آب‌سردکن، میز و نیمکت و سایر تجهیزات آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد. 

وی مهم‌ترین برنامه اداره‌کل نوسازی مدارس را اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح، ۵۹۴ مدرسه شامل سه هزار و ۵۹۹ کلاس درس در حال احداث است که تاکنون ۱۸۸ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده و تا مهرماه سال جاری نیز حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید. 

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در شهرستان کارون، از آغاز پروژه‌های جدید مدرسه‌سازی در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: با تأمین زمین، این اداره آمادگی دارد با مشارکت خیران و منابع دولتی، سرانه آموزشی کارون را به میانگین استان نزدیک کند. 

ممبینی در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، شرکت ملی نفت، پتروشیمی‌ها و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده، خواستار همکاری بیشتر نهادها در تأمین زمین و منابع مالی برای توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان شد.

 

 

برچسب ها: مدارس ، خوزستان
خبرهای مرتبط
گرد و غبار مدارس خوزستان را به تعطیلی کشاند
آخرین وضعیت امتحانات، ترمیم نمره و داوطلبان آزاد در خوزستان اعلام شد
خوزستان/
زنگ پژوهش در مدارس خوزستان نواخته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهار آتش‌سوزی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شیمبار
پلمب ۱۵ کافه و قلیان‌سرا در دزفول با دستور دادستان 
معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مطالبات گندمکاران این هفته پرداخت می‌شود
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی به ۲۱ روستای دورافتاده بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول
آخرین اخبار
مهار آتش‌سوزی در محدوده منطقه حفاظت‌شده شیمبار
آغاز عملیات اجرایی پروژه برق‌رسانی به ۲۱ روستای دورافتاده بخش شهیون و سردشت شهرستان دزفول
معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مطالبات گندمکاران این هفته پرداخت می‌شود
پلمب ۱۵ کافه و قلیان‌سرا در دزفول با دستور دادستان 
وضعیت مطلوب ذخایر کالا‌های اساسی کشور
از کشف ماینر تا دستگیری سارقان طلا، کابل برق و خودرو در خوزستان
دانش‌آموزان خوزستان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها؛ ۵۹۴ مدرسه در دست ساخت
تولید برنج خوزستان دو برابر نیاز استان؛ مطالبه کشاورزان، مدیریت آب به جای ممنوعیت کشت
انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول/ صدای انفجار‌ها ناشی از امحای مهمات است
حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به نقاطی در خوزستان؛ حمله به مرز شلمچه ۲ شهید و ۱۱ مجروح داشت