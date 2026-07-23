باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ۱۳۰۰ شهرک‌نشین به سرکردگی ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اقدامی خطرناک به مسجد الاقصی یورش بردند.

به گفته استانداری قدس اشغالی، حدود ۱۳۰۰ اشغالگر اسرائیلی صبح پنجشنبه در حالی که تعطیلات یهودی تیشا باو را گرامی می‌داشتند، به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

این استانداری در فیس‌بوک اعلام کرد که پلیس اسرائیل به تعداد اشغالگرانی که در هر گروه وارد محوطه می‌شدند، اجازه داده است تا به حدود ۱۵۰ نفر افزایش یابد.

نیرو‌های اسرائیلی محدودیت‌های شدیدی را در دروازه‌های مسجد و اطراف شهر قدیمی اورشلیم اعمال کردند و به شدت در حیاط‌های آن مستقر شدند و از ورود نمازگزاران فلسطینی جلوگیری کردند.

در این بیانیه آمده است که تنها تعداد بسیار محدودی از فلسطینی‌ها توانستند برای نماز صبح به مسجد برسند، پیش از آنکه نیرو‌های اسرائیلی به چندین نمازگزار و دیگر ساکنان حمله کنند.

این فرمانداری اعلام کرد که اشغالگران «در طول تهاجمات، آیین‌های تلمودی از جمله پوشیدن تفیلین، سجده کامل در بخش شرقی محوطه و شعار دادن با صدای بلند را انجام دادند.»

این بیانیه افزود که «گروه‌های افراطی که طرفدار ساخت معبد یهودی در این مکان هستند، در تلاش برای آوردن ۵۰۰۰ اشغالگر به داخل محوطه» در طول تهاجمات روز پنجشنبه، حامیان خود را بسیج می‌کردند.

مسجد الاقصی سومین مکان مقدس جهان برای مسلمانان است. یهودیان از این منطقه به عنوان کوه معبد یاد می‌کنند و ادعا می‌کنند که این مکان در دوران باستان محل دو معبد یهودی بوده است.

اسرائیل در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، شرق قدس، جایی که مسجد الاقصی در آن قرار دارد را اشغال کرد. این رژیم در سال ۱۹۸۰ کل شهر را ضمیمه مناطق اشغالی خود کرد؛ اقدامی که هرگز توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد.

منبع: آناتولی