۱۳۰۰ شهرک‌نشین به سرکردگی ایتمار بن گویر در اقدامی خطرناک به مسجد الاقصی یورش بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ۱۳۰۰ شهرک‌نشین به سرکردگی ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اقدامی خطرناک به مسجد الاقصی یورش بردند.

به گفته استانداری قدس اشغالی، حدود ۱۳۰۰ اشغالگر اسرائیلی صبح پنجشنبه در حالی که تعطیلات یهودی تیشا باو را گرامی می‌داشتند، به محوطه مسجد الاقصی در شرق قدس اشغالی یورش بردند.

این استانداری در فیس‌بوک اعلام کرد که پلیس اسرائیل به تعداد اشغالگرانی که در هر گروه وارد محوطه می‌شدند، اجازه داده است تا به حدود ۱۵۰ نفر افزایش یابد.

نیرو‌های اسرائیلی محدودیت‌های شدیدی را در دروازه‌های مسجد و اطراف شهر قدیمی اورشلیم اعمال کردند و به شدت در حیاط‌های آن مستقر شدند و از ورود نمازگزاران فلسطینی جلوگیری کردند.

در این بیانیه آمده است که تنها تعداد بسیار محدودی از فلسطینی‌ها توانستند برای نماز صبح به مسجد برسند، پیش از آنکه نیرو‌های اسرائیلی به چندین نمازگزار و دیگر ساکنان حمله کنند.

این فرمانداری اعلام کرد که اشغالگران «در طول تهاجمات، آیین‌های تلمودی از جمله پوشیدن تفیلین، سجده کامل در بخش شرقی محوطه و شعار دادن با صدای بلند را انجام دادند.»

این بیانیه افزود که «گروه‌های افراطی که طرفدار ساخت معبد یهودی در این مکان هستند، در تلاش برای آوردن ۵۰۰۰ اشغالگر به داخل محوطه» در طول تهاجمات روز پنجشنبه، حامیان خود را بسیج می‌کردند.

مسجد الاقصی سومین مکان مقدس جهان برای مسلمانان است. یهودیان از این منطقه به عنوان کوه معبد یاد می‌کنند و ادعا می‌کنند که این مکان در دوران باستان محل دو معبد یهودی بوده است.

اسرائیل در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، شرق قدس، جایی که مسجد الاقصی در آن قرار دارد را اشغال کرد. این رژیم در سال ۱۹۸۰ کل شهر را ضمیمه مناطق اشغالی خود کرد؛ اقدامی که هرگز توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مسجدالاقصی ، یورش شهرک نشینان صهیونیست
خبرهای مرتبط
جزئیات توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان سعودی
قطر از ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی توسط بلژیک و هلند استقبال کرد
مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۱.۱۵ تریلیون دلاری را تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
چقدرشما اسرائیلی هاحرامزاده ی بدجنس کودک کش ظلم کردین چندین سال تاحالاونابودنمیشید خداچه صبری داری 🤕
۰
۸
پاسخ دادن
طوفان ۲۱۱ میلیون نفری شهردار نیویورک علیه نتانیاهو
سنای آمریکا طرح محدودیت جنگ با ایران را رد کرد
عربستان شرط عادی‌سازی با اسرائیل را اعلام کرد
نفت ۱۰۰ دلاری، بازار‌ها را نگران تورم کرد
ترامپ برای توافق هسته‌ای با عربستان شرط گذاشت
قطعنامه غیرالزام‌آور مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ
افزایش بی‌سابقه موارد آبله مرغان در غزه در بحبوحه شرایط دشوار بهداشتی
آماده‌باش سراسری در اسرائیل درپی احتمال شدید شدن جنگ
بلوک مقاومت: عقب‌نشینی اشغالگران نمایشی است
پس از کرونا، گرمای هوا مرگبارترین روز‌های قرن را در بلژیک رقم زد 
آخرین اخبار
عربستان شرط عادی‌سازی با اسرائیل را اعلام کرد
سنای آمریکا طرح محدودیت جنگ با ایران را رد کرد
هشدار لاوروف درباره نفوذ ناتو در آسیا
آماده‌باش سراسری در اسرائیل درپی احتمال شدید شدن جنگ
قطعنامه غیرالزام‌آور مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ
راین‌متال: اروپا نباید به سلاح آمریکا وابسته باشد
بلوک مقاومت: عقب‌نشینی اشغالگران نمایشی است
تخلیه ده‌ها هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های شدید جنوب فرانسه
پس از کرونا، گرمای هوا مرگبارترین روز‌های قرن را در بلژیک رقم زد 
زلنسکی از احتمال برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و آمریکا تا پاییز خبر داد
طوفان ۲۱۱ میلیون نفری شهردار نیویورک علیه نتانیاهو
انصارالله انتخاب خلیل الحیه را به عنوان رئیس حماس تبریک گفت
زلنسکی به آمریکا می‌رود
افزایش بی‌سابقه موارد آبله مرغان در غزه در بحبوحه شرایط دشوار بهداشتی
نفت ۱۰۰ دلاری، بازار‌ها را نگران تورم کرد
ترامپ برای توافق هسته‌ای با عربستان شرط گذاشت
چین خواستار از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
قیمت نفت به آستانه ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید
اتحادیه اروپا بر سر بسته بیست و یکم تحریم‌های روسیه به توافق رسید
ادعای روبیو: ایران در مورد توافق جدی نیست
چندین نفتکش مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند
یک کشته و ۴ زخمی در حمله اوکراین به کریمه
یورش صدها شهرک‌نشین صهیونیست به سرکردگی بن گویر به مسجد الاقصی
دیدار روبیو و لاوروف در حاشیه مذاکرات وزرای خارجه آسه‌آن
جزئیات توافق هسته‌ای میان آمریکا و عربستان سعودی
آمریکا به شهروندانش در سراسر جهان هشدار داد
حمله به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ
مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۱.۱۵ تریلیون دلاری را تصویب کرد