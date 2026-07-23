سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت شغلی نیروی کار، رعایت دقیق تکالیف قانونی و بیمه‌ای را شرط اصلی تداوم فعالیت حرفه‌ای پیمانکاران در استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدذاکر شیخ‌زاده در بیست‌ودومین نشست بررسی عملکرد شرکت‌های خدماتی، ضمن تأکید بر استمرار بازرسی‌های میدانی، اظهار داشت: هدف از این پایش‌های مستمر، ایجاد محیط کاری ایمن و پیشگیری از هرگونه ناهماهنگی در چرخه پرداخت حقوق و مزایای کارگران است.

وی با استناد به مواد ۳۷ و ۱۴۸ قانون کار، یادآور شد: پرداخت به‌موقع مزد و انجام تکالیف بیمه‌ای از تعهدات ذاتی پیمانکاران است که اجرای دقیق آن، زمینه‌ساز ثبات و پایداری در فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین هرگونه قصور در این زمینه، پس از بررسی کارشناسی، منجر به ارجاع پرونده شرکت‌های متخلف به کمیته رسیدگی به تخلفات می‌شود.

شیخ‌زاده خاطرنشان کرد: اولویت ما حفظ امنیت شغلی کارگران است؛ از این رو انتظار می‌رود تمامی شرکت‌های خدماتی با نگاهی مسئولانه، رعایت دقیق تعهدات قانونی را در اولویت کاری خود قرار دهند تا فعالیت آنان در مسیر درست و حرفه‌ای تداوم یابد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: تعاون کار و رفاه اجتماعی ، حقوق کارگران
خبرهای مرتبط
صدور رای قانونی به نفع کارگران کارخانه سیمان تا پایان هفته
حمایت از کارگران در شادگان با پرداخت حقوق آن‌ها
رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست کارگر علی آبادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
آخرین اخبار
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
همکاری شیلات سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان برای توسعه آبزی‌پروری و اشتغال پایدار
آمادگی پلیس سیستان و بلوچستان برای تأمین امنیت زائران اربعین
واگذاری زمین‌های راکد در سیستان و بلوچستان بازنگری می‌شود
آماده‌باش کامل راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
آمادگی کامل نیروهای مستقر در سواحل مکران برقرار است/ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است
۲ پرتابه در کنارک اصابت کرد
۱۲۷۶ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی شد
۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع است؛ بهسازی ۶۰۰ مدرسه سیستان و بلوچستان
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق / هلاکت ۲ تروریست
زیرساخت‌ها برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها ارتقا یافت
تشدید نظارت بر رعایت حقوق قانونی کارگران در شرکت‌های خدماتی سیستان و بلوچستان
روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به بندر چابهار پیگیری می‌شود