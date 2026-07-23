باشگاه خبرنگاران جوان - محمدذاکر شیخزاده در بیستودومین نشست بررسی عملکرد شرکتهای خدماتی، ضمن تأکید بر استمرار بازرسیهای میدانی، اظهار داشت: هدف از این پایشهای مستمر، ایجاد محیط کاری ایمن و پیشگیری از هرگونه ناهماهنگی در چرخه پرداخت حقوق و مزایای کارگران است.
وی با استناد به مواد ۳۷ و ۱۴۸ قانون کار، یادآور شد: پرداخت بهموقع مزد و انجام تکالیف بیمهای از تعهدات ذاتی پیمانکاران است که اجرای دقیق آن، زمینهساز ثبات و پایداری در فعالیتهای اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین هرگونه قصور در این زمینه، پس از بررسی کارشناسی، منجر به ارجاع پرونده شرکتهای متخلف به کمیته رسیدگی به تخلفات میشود.
شیخزاده خاطرنشان کرد: اولویت ما حفظ امنیت شغلی کارگران است؛ از این رو انتظار میرود تمامی شرکتهای خدماتی با نگاهی مسئولانه، رعایت دقیق تعهدات قانونی را در اولویت کاری خود قرار دهند تا فعالیت آنان در مسیر درست و حرفهای تداوم یابد.
منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان