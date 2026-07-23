رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به اجرای طرح ویژه بازرسی از بازار شیراز با حضور مقامات قضایی و نظارتی، از مردم خواست تا تخلفات صنفی را مستقیماً گزارش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازرسی ویژه واحدهای صنفی مختلف در سطح شیراز با محوریت نظارت بر وضعیت میزان کالاهای اساسی، نحوه خدمت رسانی اصناف، بررسی رضایتمندی مردم از عملکرد صنوف، بازرسی از واحدهای صنفی از جمله نانوایی، خشکبار، میوه فروشی و گوشت و پروتئین، و ... و همچنین بازرسی واحدهای صنفی مجتمع پروتئین بزرگ شیراز و شهر لوازم خانگی با حضور معاون بازرسی کل استان فارس، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان فارس، معاون بازرسی اداره کل صمت فارس، معاون بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ... به انجام رسید.
رستگار، معاون بازرسی کل استان فارس در این بازرسی ویژه گفت: با توجه به وظایف قانونی و اجرای سیاستهای بازرسی کل کشور و در اجرای دستور رئیس عالی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تاکید رئیس کل محترم دادگستری استان فارس، نظارت بر عملکرد دستگاههای ناظر بر بازار در دستور کار بازرسی استان فارس قرار دارد.
او افزود: امروز نیز به اتفاق دستگاههای زیربط در راستای انجام این مهم بازرسیهای ویژهای در سطح شهر شیراز به انجام رسید.
رستگار اضافه کرد: برای برخورد با تخلفات لازم است نظارتها توسط دستگاههای مسئول بازار ازجمله اتاق اصناف مرکز استان، اتحادیههای صنفی، اداره کل صمت فارس، اداره کل تعزیرات و جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول بیشتر شود و گزارشات بازرسان اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیهها در اسرع وقت توسط اداره کل تعزیزات حکومتی فارس مورد رسیدگی قرار گیرد و رای در مورد آنها به موقع صادر و اجرا گردد و در این خصوص به مردم اطلاع رسانی کامل شود.
او تصریح کرد: گرانی ناشی از شرایط اقتصادی است، اما گرانفروشی تخلف است و مستلزم برخورد قانونی لازم میباشد.
رستگاری ادامه داد: سامانه ۱۳۶.ir برای رصد بر عملکرد دستگاهها در نظر گرفته شده که مردم عزیز میتوانند در آن شکایات خود را ثبت کرده و از عملکرد دستگاههای ناظر شکایت کنند.
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، در حاشیه این بازرسی مشترک، ضمن قدردانی از حضور معاون بازرسی و نظارت استان و همراهی دستگاههای نظارتی، اظهار کرد: این طرح بازرسی با هدف رصد دقیق وضعیت عرضه، قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی در سطح واحدهای صنفی و در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار اجرا شد.
او افزود: همانگونه که پیشتر نیز تأکید کردهایم، افزایش قیمت بسیاری از کالاها ریشه در عوامل مؤثر بر زنجیره تولید و تأمین دارد و واحدهای صنفی در اغلب موارد صرفاً حلقه توزیع کالا هستند؛ با این وجود، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی در برابر هرگونه تخلف صنفی، بهویژه گرانفروشی، هیچگونه مماشاتی نخواهند داشت. در جریان این بازرسی نیز موارد معدودی از تخلفات قیمتی شناسایی شد که با حضور قضات تعزیرات حکومتی، پروندههای مربوطه در محل تشکیل و اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام شد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با قدردانی از همکاری بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس، ادارهکل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و بازرسان اتاق اصناف مرکز استان، تصریح کرد: نظارت بر بازار فرآیندی مستمر، هوشمند و هماهنگ میان دستگاههای مسئول است و این بازرسیها با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق شهروندان بهصورت منظم ادامه خواهد داشت.
جوانمردی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق مصرفکنندگان از مهمترین اولویتهای اتاق اصناف است، خاطرنشان کرد: شهروندان اطمینان داشته باشند که بازار بهصورت شبانهروزی تحت رصد و پایش قرار دارد و هرگونه گزارش مردمی با جدیت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
او از تمامی هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق مراجعه به اتاق اصناف مرکز استان فارس یا تماس با شماره ۳۲۳۴۰۰۰ اطلاع دهند تا بازرسان در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شده و در مواردی که نیاز به کارشناسی تخصصی نباشد، نسبت به رسیدگی فوری و اعمال قانون اقدام کنند.
منبع: اتاق اصناف فارس