نسخه استاندار فارس برای پیشرفت استان/ دانشگاهِ فعال و حکمرانی علمی

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، که در جمع اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شیراز سخن می‌گفت، اداره جامعه با روش‌های غیرعلمی را غیرممکن دانست و تأکید کرد: عدالت، علم و عشق، ارکان بنیادین هستی هستند و هر نظامی بدون این سه اصل متلاشی می‌شود بنابراین پیشرفت تنها در گرو پیمودن مسیر علمی است و مدیریت کشور باید بر پایه اصول علمی استوار باشد.

استاندار فارس با یادآوری اینکه دانشگاه باید در جایگاه تولیدکننده علم باشد نه مصرف‌کننده آن و با اشاره به میراث علمی بزرگان و جایگاه جهانی دانشمندان ایران در طول تاریخ، لزوم توجه به تولید علم و دانش و فرایند تبدیل آن به دانایی در محیط‌های دانشگاهی را یادآور شد تا بار دیگر شخصیت‌هایی با اثرگذاری جهانی در جامعه ظهور یابند.

او با بیان این‌که جایگاه رفیع دانشگاه در گرو جذب برگزیدگان جامعه است؛ تأکید کرد: منش، روش، وقار و رفتار استاد، حتی بیش از محتوای آموزشی، بر دانشجو تأثیر می‌گذارد و در بسیاری از موارد، برخورد یک استاد می‌تواند سرنوشت یک دانشجو را تغییر دهد.

امیری، همچنین به لزوم اثبات کارآمدی دانشگاه برای جلب اعتماد حاکمیت، بخش خصوصی و سایر بخش‌ها اشاره کرد و یادآور شد: تصمیم‌گیری‌ها در اداره استان باید بر پایه کارشناسی‌های علمی، متقن و پیمایشی باشد و دانشگاه در این زمینه می‌تواند نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.

استاندار فارس تصریح کرد: با وجود کاهش اعتبارات و نیاز مبرم به منابع مالی، نباید با موضوعات پژوهشی در دانشگاه‌ها نگاه اقتصادی صرف داشت و پایان‌نامه‌های دانشجویی فارغ از جذب منابع اعتباری باید در راستای حل گره‌های جامعه کاربرد داشته باشند.

او تصریح کرد: نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه با توجه به لزوم تغییر پارادایم‌ها، متناسب با شرایط کشور و الزامات و اقتضائات فعلی می‌توانند راهکار‌های علمی و عملی برای بهبود شرایط و حل مسائل کشور ارائه دهند.

امیری افزود: در مدیریت، اولویت‌بندی ضروری است، چون همه مسائل هم‌زمان حل نمی‌شوند و راهکار این است که با توجه به الزامات حاکمیت مشارکتی، با ذی‌نفعان به تفاهم رسید تا درکی مشترک از موضوعات حاصل و شرایط برای حل مسائل فراهم شود.

استاندار فارس مولدسازی دارایی‌ها به عنوان راه‌حل تأمین منابع مالی پروژه‌های دانشگاه را نیز مهم دانست.

او، همچنین با اشاره به لزوم افزایش حضور فعال مدیران دانشگاهی در رسانه‌ها و صدا و سیما برای امیدافزایی به جامعه، تأکید کرد: مردم نباید حس کنند دانشگاه خاموش است، چرا که این به معنای خاموشی چراغ علم است.

منبع: استانداری فارس