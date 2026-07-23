سرپرست بازارچه مرزی ریمدان از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای ارتقای زیرساخت‌های این گذرگاه مرزی خبر داد و گفت: نصب دوربین پلاک‌خوان، راه‌اندازی باسکول جدید و تأمین ژنراتور برق با هدف افزایش سرعت خدمات‌رسانی، کنترل دقیق‌تر تردد و استمرار فعالیت بازارچه انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عبدالسلیم حوت  اظهار کرد: بازارچه مرزی ریمدان به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری جنوب شرق کشور و مسیر ارتباطی ایران و پاکستان، نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و بهبود فرآیندهای خدماتی است که در این راستا اقدامات جدیدی برای افزایش بهره‌وری و رضایت فعالان اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی دوربین پلاک‌خوان، اضافه شدن یک دستگاه باسکول جدید و نصب ژنراتور برق از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای نظم، تسریع در فرآیندهای کاری و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی هنگام قطعی برق اجرا شده است.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان ادامه داد: وجود تجهیزات کنترلی و زیرساختی مناسب، علاوه بر افزایش دقت در ثبت و کنترل ورود و خروج خودروها، موجب کاهش زمان انتظار کامیون‌ها و تسهیل فعالیت رانندگان و تجار خواهد شد.

حوت با اشاره به رضایت فعالان حمل‌ونقل از روند ساماندهی در این مرز گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرآیند نوبت‌دهی، ساماندهی تردد کامیون‌ها و مدیریت ورود و خروج خودروهای سنگین با نظم بیشتری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: هدف اصلی مدیریت بازارچه، ایجاد شرایط مناسب برای رانندگان، تجار، ترخیص‌کاران و همه فعالان اقتصادی است تا روند صادرات و واردات کالا با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان همچنین از انتصاب رئیس جدید گمرک این مرز خبر داد و گفت: با هدف تقویت خدمات گمرکی و تسریع در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، هاشمی‌نسب به عنوان رئیس جدید گمرک ریمدان منصوب شده است.

حوت افزود: پس از این انتصاب، نشستی با حضور مدیرکل گمرک، رئیس جدید گمرک ریمدان، مسئولان بازارچه و نماینده دفتر نماینده مردم حوزه انتخابیه چابهار در مجلس برگزار شد و مهم‌ترین مشکلات و مطالبات ترخیص‌کاران و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت

وی تصریح کرد: در این نشست بر ضرورت رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای گمرکی و قرار گرفتن کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص تأکید شد تا از ایجاد خسارت برای صاحبان کالا جلوگیری شود.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان با تأکید بر نقش این مرز در توسعه اقتصادی منطقه گفت: ریمدان ظرفیت بالایی برای گسترش مبادلات تجاری با پاکستان و اتصال به بازارهای منطقه دارد و ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش خدمات و رفع مشکلات فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت را فراهم کند.

وی ادامه داد: بازارچه مرزی ریمدان در شهرستان دشتیاری سیستان و بلوچستان، به عنوان یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت، صادرات و ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه به شمار می‌رود.

منبع بازارچه مرزی ریمدان 

برچسب ها: بازارچه مرزی ، تسهیل تجارت
خبرهای مرتبط
رایزنی برای تسهیل تجارت با عراق
افزایش ارزآوری با تسهیل تجارت
مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران خبر داد؛
پیگیری برای امضای موقت موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
آخرین اخبار
دومین روز متوالی وزش باد بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در زابل/ تداوم بارش‌های مونسونی در جنوب استان
زائران اربعین صدور گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند
آمادگی ۱۲ مجتمع خدماتی رفاهی سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
همکاری شیلات سیستان و بلوچستان و سپاه سلمان برای توسعه آبزی‌پروری و اشتغال پایدار
آمادگی پلیس سیستان و بلوچستان برای تأمین امنیت زائران اربعین
واگذاری زمین‌های راکد در سیستان و بلوچستان بازنگری می‌شود
آماده‌باش کامل راهداری سیستان و بلوچستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
آمادگی کامل نیروهای مستقر در سواحل مکران برقرار است/ حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین بین‌المللی است
۲ پرتابه در کنارک اصابت کرد
۱۲۷۶ انشعاب غیرمجاز آب در سیستان و بلوچستان شناسایی شد
۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع است؛ بهسازی ۶۰۰ مدرسه سیستان و بلوچستان
درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق / هلاکت ۲ تروریست
زیرساخت‌ها برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها ارتقا یافت
تشدید نظارت بر رعایت حقوق قانونی کارگران در شرکت‌های خدماتی سیستان و بلوچستان
روند بازسازی و جبران خسارت‌های وارده به بندر چابهار پیگیری می‌شود