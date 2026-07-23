باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالسلیم حوت اظهار کرد: بازارچه مرزی ریمدان به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری جنوب شرق کشور و مسیر ارتباطی ایران و پاکستان، نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و بهبود فرآیندهای خدماتی است که در این راستا اقدامات جدیدی برای افزایش بهره‌وری و رضایت فعالان اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی دوربین پلاک‌خوان، اضافه شدن یک دستگاه باسکول جدید و نصب ژنراتور برق از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای نظم، تسریع در فرآیندهای کاری و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی هنگام قطعی برق اجرا شده است.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان ادامه داد: وجود تجهیزات کنترلی و زیرساختی مناسب، علاوه بر افزایش دقت در ثبت و کنترل ورود و خروج خودروها، موجب کاهش زمان انتظار کامیون‌ها و تسهیل فعالیت رانندگان و تجار خواهد شد.

حوت با اشاره به رضایت فعالان حمل‌ونقل از روند ساماندهی در این مرز گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرآیند نوبت‌دهی، ساماندهی تردد کامیون‌ها و مدیریت ورود و خروج خودروهای سنگین با نظم بیشتری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: هدف اصلی مدیریت بازارچه، ایجاد شرایط مناسب برای رانندگان، تجار، ترخیص‌کاران و همه فعالان اقتصادی است تا روند صادرات و واردات کالا با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان همچنین از انتصاب رئیس جدید گمرک این مرز خبر داد و گفت: با هدف تقویت خدمات گمرکی و تسریع در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی، هاشمی‌نسب به عنوان رئیس جدید گمرک ریمدان منصوب شده است.

حوت افزود: پس از این انتصاب، نشستی با حضور مدیرکل گمرک، رئیس جدید گمرک ریمدان، مسئولان بازارچه و نماینده دفتر نماینده مردم حوزه انتخابیه چابهار در مجلس برگزار شد و مهم‌ترین مشکلات و مطالبات ترخیص‌کاران و فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت

وی تصریح کرد: در این نشست بر ضرورت رفع موانع موجود، تسریع در فرآیندهای گمرکی و قرار گرفتن کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص تأکید شد تا از ایجاد خسارت برای صاحبان کالا جلوگیری شود.

سرپرست بازارچه مرزی ریمدان با تأکید بر نقش این مرز در توسعه اقتصادی منطقه گفت: ریمدان ظرفیت بالایی برای گسترش مبادلات تجاری با پاکستان و اتصال به بازارهای منطقه دارد و ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش خدمات و رفع مشکلات فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت را فراهم کند.

وی ادامه داد: بازارچه مرزی ریمدان در شهرستان دشتیاری سیستان و بلوچستان، به عنوان یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت، صادرات و ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه به شمار می‌رود.

منبع بازارچه مرزی ریمدان