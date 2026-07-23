باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نظارت جدی بر اجرای سیاستهای ارزی و تولید، گفت: «استفاده از سپردهها و ارز حاصل از صادرات باید طبق چارچوبهای تعیینشده انجام شود و در این زمینه، امکان افزایش بخشی از ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بهجز ردیف آخر که اعلام شد وجود دارد.»
وی همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از ظرفیتهای صنعتی کشور افزود: «مدیران شهرکهای صنعتی باید دقت کنند که در مجموعههای تحت مدیریتشان سودجوییِ ماینرها باعث توقف یا آسیب به روند تولید نشود؛ چون اجازه نخواهیم داد آب روی صنعت برود.»
اتابک در ادامه تأکید کرد: «ما مجوز لازم را داریم که پروانه افرادی را که به نام صنعت وارد شهرکها میشوند اما به سودجویی میپردازند و در نهایت آبروی اسناد و صنعت را خدشهدار میکنند، باطل کنیم.»