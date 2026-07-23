سارقان طلا، کابل برق و خودرو در خوزستان توسط پلیس دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سید شمس اله موسوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت یک سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با بیان اینکه در بازرسی‌های به‌عمل آمده یک دستگاه خودروی سرقتی کشف شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی، از رها کردن اشیای ارزشمند داخل خودرو خودداری کرده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس بر دستان سارقان کابل برق در گتوند

سرهنگ نصیر ابدالی‌فرد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان گتوند، موضوع به در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی ۳ سارق را در اين رابطه شناسایی و با هماهنگی قضائی در چند عملیات منسجم آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت کابل برق اعتراف کردند.

سرهنگ ابدالی فرد خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارق طلاجات با کشف ۲۵۰ گرم طلای مسروقه در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزلی مسکونی در شهرستان رامهرمز، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارق اصلی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ شهبازی ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیس به سرقت ۲۵۰ گرم طلاجات اعتراف کرد و اذعان داشت که طلاهای مسروقه را به طلافروشی‌های سطح شهرستان فروخته که با هماهنگی قضائی، طلاجات سرقتی کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل پرونده و معرفی متهم به دادسرا، تلاش برای دستگیری سایر همدستان مرتبط با این پرونده با جدیت ادامه دارد و نتایج تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

اجرای طرح امنیت محله محور در گتوند

سرهنگ نصیر ابدالی فرد در این رابطه گفت: طرح ارتقا امنیت محله محور با اشرافیت اطلاعاتی دقیق در سطح مناطق آلوده در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس در اجرای این طرح ۳ قبضه سلاح فاقد مجوز، مقادیری مواد مخدر، ۹نفر معتاد متجاهر و تعداد ۱۰ نفر محکوم متواری دستگیر کردند .

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند .

کشف ۵ دستگاه ماینر قاچاق در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامی سلطان‌آباد با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز یک فرد سودجو در یک واحد مسکونی مطلع شدند و موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۵ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با اشاره به ارزش ۷ میلیارد ریالی این تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده، به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع:پلیس خوزستان