فرمانده انتظامی آق قلا از کشف و توقیف زمین خواری به مساحت ۱۱ هزار و ۱۰۹ متر مربع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ حسین صفرزاد گفت: در پی گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی توسط احدی از شهروندان در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه شیخ موسی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان آق قلا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی در یک عملیات مشترک با نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری موفق شدند زمین مورد نظر که به متراژ ۱۱ هزار و ۱۰۹ متر مربع بود را شناسایی کنند که برابر نظر کارشناسان ارزش این زمین ۷۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ صفرزاد، تصریح کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس با قاطعیت با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی برخورد خواهد کرد از شهروندان خواست، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس گلستان

برچسب ها: زمین خواری ، تصرف
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کشف زمین خواری ۷۲ میلیارد ریالی در آق قلا