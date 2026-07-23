باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر در برخی نقاط و دریافت گزارشهایی از مراجع نظارتی مبنی بر کاهش عرضه این محصول در بازار، علیرغم مناسب بودن میزان تولید، اجرای مانور ویژه نظارتی در دستور کار قرار گرفت تا از هرگونه احتکار، اختلال در شبکه توزیع و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
او افزود: این مانور در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت اجرا شد.
رحیمی با اشاره به جزئیات این بازرسی، گفت: در این بازدید، موجودی انبار، میزان دریافت و خروج محصول، نحوه عرضه، فرآیند بستهبندی، اسناد حمل، فاکتورهای خرید و فروش، ثبت اطلاعات و میزان توزیع تخممرغ در بازار به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا از عرضه صحیح و قانونی این کالای اساسی اطمینان حاصل شود.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار با تأکید بر اینکه رصد و پایش بازار کالاهای اساسی به صورت مستمر انجام میشود، افزود: تأمین بهموقع کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی است و مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاههای مسئول، روند تولید، نگهداری، توزیع و عرضه کالاهای اساسی را به طور مستمر تحت نظارت قرار میدهد تا از بروز هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.