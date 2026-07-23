باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - ،«فتحی»، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، عملکرد بخش کشاورزی در دوران جنگ اخیر را «آزمونی بزرگ» توصیف کرد که کشور با سربلندی از آن عبور کرد.

وی با بیان اینکه دشمن با هدف ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و تحمیل فشار معیشتی به مردم، حملات گسترده‌ای را طراحی کرده بود، اظهار داشت: خوشبختانه با مدیریت منسجم دولت و تلاش‌های بی‌وقفه کشاورزان و تولیدکنندگان، اجازه داده نشد کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای اساسی کشور ایجاد شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین و ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای احیای واحدهای خسارت‌دیده خبر داد و افزود: دولت برای جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی برنامه‌ریزی کرده است. در همین راستا، تسهیلات لازم پیش‌بینی شده تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند با سرعت به چرخه تولید بازگردند. وی همچنین از هماهنگی و انسجام مدیریتی در استان هرمزگان برای استمرار خدمات‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به اهداف راهبردی دشمن در این جنگ گفت: دشمن به دنبال ایجاد قحطی و فلج کردن شبکه توزیع کالاهای اساسی بود، اما هوشمندی در مدیریت واردات و استمرار تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، نقشه آنان را نقش بر آب کرد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح منابع و پایداری در تولید، ضامن امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی است و بخش کشاورزی ثابت کرد که در خط مقدم تأمین معیشت مردم، سربلند عمل کرده است.