استاندار فارس در ستاد مدیریت بحران با تأکید بر اینکه کشور و استان در شرایط جنگی قرار دارند، بر آمادگی کامل دستگاه‌ها، تأمین نیازهای نیروهای مسلح و افزایش تاب‌آوری مردم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس با اشاره به تقارن این جلسه با سالروز شهادت شهید عباس دوران، اظهار داشت: شهید عباس دوران، قهرمان ملی، فرزند استان فارس و شهر شیراز است که با فداکاری خود در هشت سال دفاع مقدس، هم دنیا را متحیر کرد و معادلات آن دوران را به‌طور کامل تغییر داد؛ به پاس این فداکاری، این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز خلبان نامگذاری شده است.

او افزود: بخشی از تاریخ حماسی کشور‌ها افسانه یا شبیه افسانه است، اما در دوران دفاع مقدس هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ادبیات حماسی و افسانه‌ای ملت ایران به واقعیت تبدیل شد و دیگر نیازی نیست برای بیان حماسه‌های وطن فقط به اشعار و روایت‌های مبتنی بر افسانه استناد کرد.

استاندار فارس ادامه داد: بیش از چهار دهه بعد از دفاع مقدس اول، در روز‌های نخست جنگ رمضان، چهار نفر از خلبانان غیور، شریف، معتقد، غیرتمند، شجاع و رشید پایگاه هوایی شهید دوران شیراز، همان اقدامی را تکرار کردند که شهید دوران حدود ۴۰ سال قبل انجام داده بود. آنان می‌دانستند که هیچ امیدی به بازگشت نیست، اما داوطلبانه رفتند و ثابت کردند که زمان هیچ تغییری در اراده مردم ما ایجاد نمی‌کند.

امیری تصریح کرد: تاریخ ایران پر از شهید دوران‌هاست که هر زمان اسلام عزیز و ایران بزرگ نیاز داشته باشد، ظهور و بروز می‌کنند.

استاندار فارس با اشاره به یکی از مدل‌های جنگی دشمنان افزود: یکی از استراتژی‌هایی که آمریکایی‌ها در جنگ‌های مختلف همواره دنبال کرده‌اند، ایجاد تفرقه و دوگانگی بین نیرو‌های مسلح و همچنین ایجاد فاصله بین مردم و نظامیان است که اکنون نیز در تجاوز به ایران همین خط را دنبال می‌کنند.

امیری ادامه داد: اگر به رسانه‌های فارسی‌زبان معاند نیز توجه کنیم، روشن است که همین مسیر را دنبال می‌کنند؛ بنابراین مسئولان و مردم باید مراقب باشند در این دام‌ها گرفتار نشوند.

او یکی دیگر از اهداف دشمن را ایجاد نارضایتی مردم و پایین آوردن تاب‌آوری جامعه دانست و تأکید کرد: باید نسبت به این موضوعات دقت داشت و برای سخت‌ترین شرایطی که ممکن است هر لحظه پیش بیاید، آمادگی لازم را داشت.

استاندار فارس با بیان اینکه کشور و استان در شرایط جنگی قرار دارد، گفت: تأمین نیازمندی‌های نیرو‌های مسلح اولویت اول استان است؛ فرماندهان نظامی و انتظامی استان نباید هیچ دغدغه دیگری جز دفاع از کشور داشته باشند و همه موظفند در این خصوص از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

امیری افزود: تأمین نیازمندی‌های مردم و افزایش مستمر تاب‌آوری استان در این زمینه، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است که همه دستگاه‌ها باید برای حل مسائل مردم و ایجاد رضایت عمومی تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

او تأکید کرد: در شرایط جنگی، همه دستگاه‌ها باید بر اساس مأموریت‌های گوناگون خود ایفای نقش و برای وضعیت‌های مختلف برنامه داشته باشند و خود را برای شرایط پیش‌رو آماده کنند.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: فارس استانی برخوردار است و همه نیازمندی‌های اصلی خود را تولید می‌کند؛ اگر همین ظرفیت‌ها با مدیریت صحیح اداره شود، جای هیچ نگرانی نیست.

امیری با بیان اینکه نباید در برابر دشمن ضعف نشان داد و با تأکید بر اینکه همدلی، همراهی و هماهنگی میان دستگاه‌ها وجود دارد، اظهار داشت: به دلیل همین همدلی و همراهی، نگرانی در استان وجود ندارد، اما در برابر این دشمن نباید ذره‌ای سستی کرد.

او با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی مدیران گفت: مدیران باید برای تقویت امید، تنویر افکار عمومی و ارتقاء تاب‌آوری مردم و بیان دستاورد‌های خود، حضور بیشتری در رسانه‌ها داشته باشند.

امیری تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی فارس یک مجموعه وابسته و پیوسته هستند که با تعامل و تفاهم با یکدیگر تلاش می‌کنند مشکلات مردم کاهش پیدا کند.

استاندار فارس در پایان بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب، برق، گاز و سوخت، نیز تأکید کرد و گفت: این موضوع باید از خود دستگاه‌های اجرایی آغاز شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، صرفه‌جویی ، همدلی ، فارس
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