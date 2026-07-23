  مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از نفوذ توده هوای گرم از نخستین روزهای هفته آینده به استان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قربانپور مدیر کل هواشناسی آذربایجان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با تقویت مرکز پرارتفاع جنب حاره، وضعیت جوی استان، از روز شنبه با نفوذ توده هوای گرم به آذربایجان غربی شاهد افزایش محسوس دما در کلیه مناطق استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود فعالیت این توده هواشناسی اواخر هفته آینده به پایان برسد افزود: افزایش مصرف حامل های انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس و احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگلها از مخاطراتی است که ممکن است در زمان فعالیت آن اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: در مدت زمان فعالیت این توده هوای گرم، توصیه می شود گروههای حساس از حضور در فضاهای باز اجتناب کنند، دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران برای مدیریت بهینه مصرف انرژی آماده باشند، در مصرف برق صرفه جویی شود و فعالیتهای کشاورزی در ساعات خنک‌ روز صورت بگیرد.

برچسب ها: توده هوای گرم ، هواشناسی
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