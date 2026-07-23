باشگاه خبرنگاران جوان - حامد دائمی گفت: با توجه به آمادگی بنیاد مسکن گیلان برای واگذاری مالکیت کاربریهای مسکونی داخل طرحهای هادی روستایی به متصرفان بومی همان روستا، براساس ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، امکان تحویل و تحول زمینهای ملی داخل طرحهای هادی روستایی از سازمان منابع طبیعی به بنیاد مسکن وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن پس از تحویل و تحول زمینهای ملی، مالکیت این زمینها را به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهند کرد، افزود: برای همه زمینهای دارای سند ملی داخل طرحهای هادی روستایی، با کاربری مسکونی و غیر مسکونی شامل زراعی، باغی و شالیزار که سالها در اختیار متصرفان بومی قرار دارد، سند مالکیت صادر میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به پیگیری استاندار و هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای حل مشکل سند مالکیت روستاییان بومی بعد از دو دهه، گفت: به دنبال تعیین تکلیف مالکیت این زمینها پس از تحویل و تغییر کاربری هستیم.
حامد دائمی حد نصاب تثبیت عرصههای مسکونی را بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع دانست که به واسطه مسکونی و معیشتی بودن زمین ها، تا هزار مترمربع افزایش یافته است، افزود: اسناد مالکیت این زمینها با تخفیف ۹۰ درصدی صادر میشوند و برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بسته های تخفیفی بیشتری در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این تخفیفها فقط به متقاضیان بومی و متصرفانی تعلق میگیرد که قبل از تحویل و تحول عرصه، به بنیاد مسکن مراجعه و اداره منابع طبیعی، تصرف مالکانه آنها را تایید کرده است، گفت: برای عرصههای مازاد بر هزار تا هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز تخفیف ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: در حال حاضر حدود ۸ هزار متقاضی واجد شرایط وجود دارد که باید تا پایان شهریور امسال برای عقد قرارداد واگذاری و ارائه اسناد مالکیت و انتقال سند عرصه استفاده کنند.
دائمی با اشاره به آخرین وضعیت تحویل و تحول ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در گیلان، گفت: تاکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار در ۵۸۵ روستای استان تعیین تکلیف شدهاند.