باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از حضور میدانی مسئولان این وزارتخانه در شرایط اقلیمی و امنیتی خاص استان، بر لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رفع چالش‌های تولید تأکید کرد.

وی هرمزگان را یکی از قطب‌های استراتژیک در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: با وجود فشارهای ناشی از جنگ، فعالان عرصه‌های شیلات، کشاورزی و دام و طیور با مدیریت جهادی اجازه ندادند وقفه‌ای در تأمین نیازهای غذایی مردم ایجاد شود.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های تولیدی در جریان حملات اخیر تصریح کرد: بسیاری از واحدهای شیلاتی و تولیدی آسیب دیده‌اند و ضرورت دارد دولت با تخصیص اعتبارات حمایتی، زمینه احیای این بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند. وی همچنین با یادآوری وضعیت معیشتی جامعه صیادی استان خاطرنشان کرد: آسیب‌دیدگی تجهیزات دریایی صیادان، معیشت خانواده‌های بسیاری را مختل کرده است؛ از این رو انتظار می‌رود مجلس و دولت با نگاهی ویژه، خسارت‌های این قشر آسیب‌پذیر را جبران کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، نبود الگوی کشت مناسب و شیوع آفات در باغات (به‌ویژه محصول لیموترش) را از چالش‌های اصلی کشاورزی استان خواند و بیان کرد: ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها منجر به نوسانات قیمتی و هدررفت سرمایه کشاورزان می‌شود که راهکار آن، مدیریت علمی و اعمال الگوی کشت هدفمند است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان، ضعف صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های صادراتی را پاشنه آشیل کشاورزی استان برشمرد و تأکید کرد: توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات، برای حضور موفق در بازارهای جهانی ضروری است. همچنین بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور و صید فراسرزمینی باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا سهم ایران از بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.