باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌هایی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی» و استفاده از عباراتی همچون« پرونده معوقه و مهلت پرداخت ۲۴ ساعته » تلاش می‌کنند کاربران را تحت فشار قرار داده و به کلیک بر روی لینک‌های آلوده ترغیب کنند.

وی با اشاره به اینکه این پیامک‌ها حاوی لینک‌های جعلی هستند، افزود: با کلیک بر روی این نشانی‌ها، شهروندان به درگاههای پرداخت غیرمجاز فیشینگ هدایت می‌شوند که هدف نهایی آن‌ها سرقت اطلاعات کارت بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان است.

جلیلیان بیان کرد: سازمان‌های دولتی و نهادهای خدماتی، پیامک‌های رسمی خود را فقط از طریق سرشماره‌های معتبر ارسال می‌کنند و هیچ‌گاه از شماره‌های شخصی یا پیام‌رسان‌های غیررسمی برای ارسال اخطاریه مالیاتی استفاده نمی‌کنند.

رییس پلیس فتا البرز تأکید کرد: عجله برای پرداخت، شگرد کلاهبرداران برای جلوگیری از تدبر و تامل قربانی است و پیش از هر اقدامی، صحت موضوع را از طریق سامانه اصلی سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری کنید.

جلیلیان افزود: در صورت دریافت هرگونه پیامک مشکوک، از کلیک بر روی لینک‌های ارسالی پرهیز کنید.

وی خاطرنشان کرد: کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا و یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.