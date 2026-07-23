فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی جکیگور با گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و خرابکاری در استان‌های مرکزی، گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرز‌های جنوب شرق کشور، ضمن انهدام باند این تیم تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند.

وی با بیان اینکه این عملیات توام با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی مرزبانان همراه بود، افزود: در این عملیات از این گروهک تروریستی ۲ قبضه سلاح m۴ به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از تلاش مجاهدانه مرزبانان در تامین امنیت مرز‌های جنوب شرق کشور، تاکید کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.

برچسب ها: مرزبانی ، درگیری مسلحانه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
خداوند یاور و مددکار دلاورمردان مرزبانی باشد
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