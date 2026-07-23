باشگاه خبرنگاران جوان- اعضای تیم ملی والیبال ایران پس از اتمام مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در بلگراد صربستان، به تهران بازگشتند؛ اما در این میان، روبرتو پیاتزا، سرمربی ایتالیایی تیم ملی، حضور نداشت. پیاتزا پس از پایان هفته سوم مسابقات، برای گذراندن دوره استراحت راهی مرخصی شد و در کاروان بازگشتی به کشور همراه نبود. این موضوع باعث شد تا برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست خبری جهت تشریح عملکرد تیم و نتایج مسابقات، فعلاً لغو شود.

در حالی که برخی از سرمربیان دیگر، از جمله جیانلورنزو بلنجینی (سرمربی بلغارستان)، بلافاصله پس از رقابت‌ها پاسخگوی رسانه‌ها شدند، پیاتزا از طریق یک جلسه آنلاین با میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، درباره برنامه‌های آینده و روند آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های آتی گفت‌و‌گو کرد.