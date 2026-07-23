مقامات روسیه می‌گویند در حمله اوکراین به کریمه، یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندار منصوب روسیه اعلام کرد که در حمله اوکراین به شبه جزیره کریمه تحت کنترل روسیه، یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

سرگئی آکسیونوف، فرماندار کریمه در تلگرام نوشت که دو کودک در میان زخمی‌ها هستند.

فرماندار منطقه اولیانوفسک در شرق مسکو گفت که پهپاد‌های اوکراینی به یک تأسیسات انرژی حمله کرده‌اند و افزود که این تأسیسات آتش گرفته است.

فرماندار الکساندر گوسف گفت که در طول شب به اماکن غیرنظامی در منطقه ورونژ روسیه حمله شد و افزود که برخی از مردم زخمی شده‌اند.

خبرگزاری‌های روسیه به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که واحد‌های پدافند هوایی این کشور شبانه ۲۲۳ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حمله به روسیه
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