فرمانده مرزباني فراجا گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزي جکیگور با گروهک تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات، فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "علی اکبر جاویدان" در تشريح این خبر با اشاره به اهداف این گروهک برای ورود به داخل کشور و خرابکاری در استان های مرکزی، گفت: در درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی در مرزهای جنوب شرق کشور، ضمن انهدام باند این تیم تروریستی، ۲ نفر از آنان به هلاکت رسیدند.

وی با بیان اینکه این عملیات توام با اشراف و تسلط اطلاعاتی و همچنین توان رزم و عملیاتی مرزبانان همراه بود، افزود : در این عملیات از این گروهک تروریستی ۲ قبضه سلاح m4 به همراه مهمات مربوطه و مقادیری فتیله و چاشنی انفجاری کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از تلاش مجاهدانه مرزبانان در تامین امنیت مرزهای جنوب شرق کشور، تاکید کرد: تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این گروهک تروریستی ادامه دارد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، هلاکت تروریست
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