باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کاویان‌پور مسئول مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت:در ادامه اجرای برنامه‌های حفاظتی و به منظور صیانت از عرصه‌های مرتعی، عملیات اخراج دام‌های غیرمجاز و سرگردان از مرتع پاکبود بخش بلده توسط نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد بلده و با همکاری فرماندهی محترم انتظامی بخش بلده با موفقیت انجام شد.

او افزود:این اقدام با هدف جلوگیری از چرای غیرمجاز، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب مراتع و حمایت از حقوق قانونی بهره‌برداران دارای پروانه چرا صورت گرفت.

کاویان‌پور گفت:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اجرای مستمر گشت‌های حفاظتی، برخورد قاطع با متخلفان و صیانت از سرمایه‌های ملی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

مسئول مراتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، به دامدارانی که بدون پروانه چرا اقدام به ورود دام به مراتع می‌کنند هشدار داد: ورود دام بدون مجوز قانونی به عرصه‌های مرتعی، تخلف محسوب شده و برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

او از دامداران خواست تنها در چارچوب ضوابط و با رعایت مقررات، نسبت به بهره‌برداری از مراتع اقدام کنند تا از تخریب این سرمایه‌های ارزشمند ملی جلوگیری شود.