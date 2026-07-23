باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا دشتی زاده با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای سفرهای اربعین گفت: با استقرار ۴۰ دستگاه ماشینآلات راهداری، آمادهسازی ۹ باب راهدارخانه و اجرای گسترده اقدامات ایمنسازی، کریدور اربعین استان برای ارائه خدمات به زائران مهیا شده است.
وی افزود: تمامی تمهیدات لازم در حوزه راهداری و ایمنی راهها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده و نیروهای راهداری در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: در حوزه راهداری، ۴۰ دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین و ۹ باب راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز شده اند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به زائران اعزامی از استان ارائه کنند.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی راهها گفت: عملیات خطکشی محورهای مواصلاتی، اصلاح شیب شیروانی، نصب و بهروزرسانی تابلوهای اطلاعاتی و علائم جادهای و همچنین تأمین روشنایی نقاط مورد نیاز پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به اجرا درآمده است.
دشتی زاده تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای اجرایی، در آمادهباش کامل قرار دارد و با اجرای اقدامات راهداری و ایمنسازی محورهای مواصلاتی، تلاش میکند شرایطی مناسب برای تردد ایمن و روان زائران اربعین در کریدور استان فراهم شود.
منبع حمل و نقل جاده ای استان