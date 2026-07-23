باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سعدی نقشبندی اظهار کرد : نخود از نظر سطح زیر کشت بعد از گندم و جو، در سطح دیمزارها رتبه سوم را دارد.

وی افزود: این محصول تناوبی، برای کنترل آفات و بیماری‌ها و علف های هرز غلات گزینه مناسبی است.

نفشبندی بیان کرد: نخود دارای دو تیپ بهاره و زمستانه است و برای رشد، نیاز به اقلیم خشک و سرد دارد.

مدیر جهاد کشاورزی استان گفت: حدود ۱۴ هزار هکتار از مزارع دیم شهرستان دهگلان زیر کشت این محصول رفته است.

پیش بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن نخود برداشت و روانه بازار مصرف شود.