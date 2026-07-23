باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده در رابطه با همکاری ایران با دولت ژاپن برای احیای تالاب‌ها اظهار داشت: طرح احیای تالاب‌ها از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و در سال ۱۳۹۲، دولت ژاپن برای کمک به احیای دریاچه ارومیه اعلام آمادگی کرد و بودجه‌ای معادل یک میلیون دلار در سال به این طرح اختصاص داد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این بودجه، وارد کردن دانش فنی بین‌المللی، آشنایی با روش‌های کشاورزی مدرن و پیاده‌سازی روش‌های معیشت جایگزین بود و این طرح موفقیت‌آمیز، در سال ۱۴۰۰ به سایر تالاب‌های کشور از جمله شادگان، بختگان و انزلی نیز تعمیم داده شد و البته از سال ۱۴۰۳، تالاب پریشان جایگزین بختگان شده است.

مدیریت یکپارچه تالاب‌های مشترک بین استانی

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور گفت: یکی از چالش‌های مهم در این باره، مدیریت تالاب‌هایی است که بین چند استان مشترک است و از آن‌جا که تصمیمات یک استان به تنهایی نمی‌تواند برای کل حوضه آبریز راهگشا باشد، برنامه‌های جامع این تالاب‌ها باید در ستاد ملی تالاب‌ها مطرح و تصویب شوند تا تمامی استان‌های درگیر، مکلف به اجرای آن گردند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در خلیج گرگان و تالاب میانکاله، برنامه این حوضه با همکاری استان‌های گلستان و مازندران تهیه شده است و در مورد دریاچه نمک چون این حوضه آبریز حدود هفت استان را درگیر خود کرده است نیازمند هماهنگی‌های گسترده‌تری است.

کشاورزی پایدار و توسعه معیشت جایگزین راهکار احیای تالاب هاست

لاهیجان‌زاده یادآور شد: استقرار کشاورزی پایدار و توسعه معیشت جایگزین در مناطق حاشیه تالاب‌ها، از اصول مهم برای احیای تالاب‌هاست و با حرکت به سوی کشاورزی پایدار، اهدافی چون کاهش مصرف آب، کود و سموم شیمیایی و در نهایت افزایش بهره‌وری به دست خواهد آمد.

وی گفت: در مورد توسعه معیشت جایگزین، شناسایی و توسعه مشاغلی که وابستگی کمتری به منابع آبی تالاب دارند، مانند صنایع دستی، گردشگری و بوم‌گردی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی که تاکنون در خصوص توسعه معیشت جایگزین در مناطق حاشیه تالاب‌ها انجام شده شامل تاسیس صندوق‌های خرد زنان و ایجاد صندوق‌هایی برای اعطای وام‌های کم‌بهره (۴ درصد) به منظور حمایت از مشاغل جایگزین بوده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور اضافه کرد: آموزش جوامع محلی مجاور تالاب ها اهمیت زیادی دارد و تاکنون نزدیک به سه هزار نفر در ۷۰ تا ۸۰ رده شغلی مختلف در این زمینه آموزش دیده‌اند.

وی بیان کرد: هم‌اکنون اتصال جوامع محلی ساکن در مجاورت تالاب ها به بازارها در حال انجام است و اتصال تولیدکنندگان محلی این جوامع به سکوهای فروش برخط نیز میسر شده است.

این مقام مسوول تغییر الگوی مصرف انرژی را راهکار دیگری برای احیای تالاب ها معرفی کرد و گفت: ارائه پنل‌های خورشیدی رایگان به کشاورزان برای تبدیل اراضی کم‌بازده به نیروگاه‌های خورشیدی و نصب حدود ۸۰ کنتور هوشمند روی چاه‌های آب برای کنترل برداشت در برخی تالاب‌های کشور انجام شده و پیشنهاد می شود که این طرح‌های موفق برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان و مجاور تالار گاوخونی نیز بومی‌سازی و پیاده‌سازی شود.

مدیریت خسارات زیست محیطی ناشی از جنگ و نشت نفت

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور خاطرنشان کرد: در زمان بروز جنگ‌ها، علاوه بر تلفات انسانی، محیط زیست نیز به عنوان یک قربانی پنهان آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بیند.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر آسیب های زیادی به اکوسیستم‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان وارد شده و به عنوان مثال، بازسازی مرجان‌های آسیب‌دیده از نشت نفت به ده‌ها سال زمان نیاز دارد..

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: اقدامات حقوقی و پیشگیرانه ای علیه دشمن در خصوص حوادث نفتی ثبت و یک دستورالعمل جامع شامل ۴۰ شاخص ارزیابی نیز به تمامی استان‌های ساحلی ابلاغ شده است که در ساعات اولیه بروز آلودگی، مستندسازی‌های لازم انجام شود تا بتوان از طریق مجامع بین‌المللی ادعای خسارت کرد.

مخالفت محیط زیست با طرح‌های صنعتی مخرب

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست مخالف اجرای طرح‌های صنعتی مخرب است و در موضوع احداث «شهرک شیمیایی در دریاچه نمک»، نیز این سازمان مخالفت خود با اجرای طرح را اعلام کرده است.