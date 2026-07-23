باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با حضور برخط محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، چهار پروژه پست فوق‌توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان البرز، افتتاح شد.

در ادامه فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به برگزاری این مراسم در پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد، گفت: امروز افتخار داریم در ادامه اجرای پروژه‌های زیرساختی صنعت برق استان، همان‌گونه که آقای رجبی نیز اشاره کردند، افتتاح رسمی و بهره‌برداری از چهار پروژه را در خدمت شما و مردم عزیز باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران افزود: تمرکز ما در صنعت برق استان البرز بر سه محور استوار است؛ اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، رفع گره‌های اجرایی و ارتقای سطح و کیفیت خدمات به مردم شریف استان. در این راستا، با تدبیر و حمایت استاندار محترم و وزارت نیرو، طی یک سال و نیم گذشته پروژه‌های بسیار خاص و حیاتی را در استان البرز آغاز کردیم.

شبیهی ادامه داد: به‌ویژه ورود استان البرز به لایه انتقال برق، موجب شد پایداری و قابلیت اطمینان بسیار بالایی در شبکه برق استان ایجاد شود. مجموعه پروژه‌هایی که در استان اجرا شد، همان‌گونه که آقای دکتر رجبی نیز اشاره کردند، ظرفیتی معادل دو برابر میزان مصرف برق استان ایجاد کرده است که این موضوع، نمادی از توسعه و پایداری برق برای توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود.

او درباره پروژه پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد اظهار کرد: این پروژه، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت برق کشور است که به همراه ۳۰ کیلومتر مدار خط انتقال خاص اجرا شده و شاید بتوان گفت در نوع خود منحصر‌به‌فرد است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران افزود: پس از اجرای پست ۴۰۰ کیلوولت باغستان در شمال استان البرز، احداث پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد در جنوب استان، اتصال شبکه برق استان را به نیروگاه شهید رجایی قزوین، نیروگاه رودشور تهران و نیروگاه سیاه‌بیشه استان مازندران تکمیل کرد و در عمل استان البرز را وارد محیطی پایدار در لایه انتقال برق کرد.

او تصریح کرد: پیش از این، استان البرز از لایه ۴۰۰ کیلوولت برخوردار نبود، اما با این تدبیر، امروز توانستیم این پست انتقال را با ۱۶ فیدر خروجی در لایه ۶۳ کیلوولت و با ظرفیت ۶۰۰ مگاولت‌آمپر وارد مدار کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای تکمیل حلقه تأمین برق پایدار مردم شریف کرج و مناطق پیرامونی، سه پست ۶۳ کیلوولت گلشهر، لشکرآباد و حیدرآباد نیز وارد مدار شد که نقش بسیار مؤثری در تأمین برق پایدار مردم، به‌ویژه در تابستان امسال، ایفا کرده‌اند.

او با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه برق استان گفت: ظرفیتی که امروز به شبکه برق استان افزوده شده، نزدیک به ۷۰۰ مگاولت‌آمپر است که این میزان، دو برابر ظرفیت مصرفی برخی استان‌های برخوردار کشور به شمار می‌رود و نشان می‌دهد نگاه استان، دولت و وزارت نیرو به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تأمین برق مورد نیاز توسعه، نگاهی ویژه و راهبردی است.