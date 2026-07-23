مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت: چهار پروژه پست فوق‌توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان البرز، افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با حضور برخط محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، چهار پروژه پست فوق‌توزیع شرکت برق منطقه‌ای تهران با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان البرز، افتتاح شد.

در ادامه فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به برگزاری این مراسم در پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد، گفت: امروز افتخار داریم در ادامه اجرای پروژه‌های زیرساختی صنعت برق استان، همان‌گونه که آقای رجبی نیز اشاره کردند، افتتاح رسمی و بهره‌برداری از چهار پروژه را در خدمت شما و مردم عزیز باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران افزود: تمرکز ما در صنعت برق استان البرز بر سه محور استوار است؛ اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، رفع گره‌های اجرایی و ارتقای سطح و کیفیت خدمات به مردم شریف استان. در این راستا، با تدبیر و حمایت استاندار محترم و وزارت نیرو، طی یک سال و نیم گذشته پروژه‌های بسیار خاص و حیاتی را در استان البرز آغاز کردیم.

شبیهی ادامه داد: به‌ویژه ورود استان البرز به لایه انتقال برق، موجب شد پایداری و قابلیت اطمینان بسیار بالایی در شبکه برق استان ایجاد شود. مجموعه پروژه‌هایی که در استان اجرا شد، همان‌گونه که آقای دکتر رجبی نیز اشاره کردند، ظرفیتی معادل دو برابر میزان مصرف برق استان ایجاد کرده است که این موضوع، نمادی از توسعه و پایداری برق برای توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود.

او درباره پروژه پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد اظهار کرد: این پروژه، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت برق کشور است که به همراه ۳۰ کیلومتر مدار خط انتقال خاص اجرا شده و شاید بتوان گفت در نوع خود منحصر‌به‌فرد است. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران افزود: پس از اجرای پست ۴۰۰ کیلوولت باغستان در شمال استان البرز، احداث پست ۴۰۰ کیلوولت کمال‌آباد در جنوب استان، اتصال شبکه برق استان را به نیروگاه شهید رجایی قزوین، نیروگاه رودشور تهران و نیروگاه سیاه‌بیشه استان مازندران تکمیل کرد و در عمل استان البرز را وارد محیطی پایدار در لایه انتقال برق کرد.

او تصریح کرد: پیش از این، استان البرز از لایه ۴۰۰ کیلوولت برخوردار نبود، اما با این تدبیر، امروز توانستیم این پست انتقال را با ۱۶ فیدر خروجی در لایه ۶۳ کیلوولت و با ظرفیت ۶۰۰ مگاولت‌آمپر وارد مدار کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای تکمیل حلقه تأمین برق پایدار مردم شریف کرج و مناطق پیرامونی، سه پست ۶۳ کیلوولت گلشهر، لشکرآباد و حیدرآباد نیز وارد مدار شد که نقش بسیار مؤثری در تأمین برق پایدار مردم، به‌ویژه در تابستان امسال، ایفا کرده‌اند.

او با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه برق استان گفت: ظرفیتی که امروز به شبکه برق استان افزوده شده، نزدیک به ۷۰۰ مگاولت‌آمپر است که این میزان، دو برابر ظرفیت مصرفی برخی استان‌های برخوردار کشور به شمار می‌رود و نشان می‌دهد نگاه استان، دولت و وزارت نیرو به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تأمین برق مورد نیاز توسعه، نگاهی ویژه و راهبردی است.

برچسب ها: وزارت نیرو ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
تلاش برای افزایش بانک‌های عامل پرداخت‌کننده وام ۴۰۰ میلیونی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
آخرین جزئیات از معاملات برق در بورس انرژی/ قیمت‌های برق در بورس انرژی حاصل تجمیع عرضه و تقاضا برق است
کاهش بیش از ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال پیاپی در اوج گرما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
امکان خرید بسته‌های رومینگ عراق برای زائران اربعین فراهم شد
آمار شکایات بیمه‌ای سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ منتشر شد
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
آغاز عملیات فشار افزایی پارس جنوبی کلید خورد + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
آخرین اخبار
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد
آمار شکایات بیمه‌ای سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ منتشر شد
آغاز عملیات فشار افزایی پارس جنوبی کلید خورد + فیلم
امکان خرید بسته‌های رومینگ عراق برای زائران اربعین فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ مرداد
۷۰ درصد واردات گوشت از مسیرهای زمینی انجام می شود/واردات ۱۲ هزار تن گوشت از ابتدای سال
تاکید بر مدیریت مصرف بنزین در مرداد و شهریور با تکیه بر استفاده از ظرفیت CNG
گردش مالی خرما در داخل کشور بالای ۲ میلیارد دلار است
هزینه احداث نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود
کاهش ۵ درصدی اوج مصرف برق در استان تهران
کشاورزان و دامداران هنگام وقوع رعد و برق به مکان‌های ایمن پناه می‌برند
چک برگشتی و اقساط وام‌ها در صورت پرداخت دو هفته‌ای در اعتبارسنجی اثر ندارد
تجربه شکست‌خورده تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی نباید تکرار شود + فیلم
یک ریال از اعتبارات متعلق به مناطق محروم و روستا‌ها از مسیر اصلی منحرف نمی‌شود + فیلم
بسته حمایتی کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده زنان سرپرست خانوار در دستور کار است
رصد مستمر بازار فروش بلیت پروازهای اربعین/اختصاص ۴ فروند هواپیما به عملیات پروازهای اربعین
حضور زنان در صحنه از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری توطئه‌ها در کشور بود
پیوند میان رهبر و جامعه نیازمند اعتقاد حقیقی است
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
به زودی سوت قطار چابهار _ زاهدان شنیده می‌شود
مبلغ کالابرگ افزایش پیدا نمی‌کند/ اصلاح مدیریت مصرف بنزین قطعی است +فیلم
گفتگو با امین امینی مدیرعامل اندرز در مورد چالش‌های آموزش با هوش مصنوعی در ایران
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ۷۰۰ میلیون دلار در دو میدان نفتی/ پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر+ فیلم
اعتبارات توسعه روستایی به دست اهلش می‌رسد/ جزئیات اعتبارات ۵ همتی ریالی و ارزی به روستا‌ها اعلام شد + فیلم