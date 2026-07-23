باشگاه خبرنگاران جوان - موسی ادیب فر مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی اظهار کرد: در سه ماهه اول ۱۴۰۵ چهار نفر بر اثر برق گرفتگی که هر چهار نفر آنها مرد بودند جان خود را از دست دادند.

ادیب فر گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که دو فوت شده با دو نفر افزایش به چهار نفر رسیده است.

وی افزود: از ۴ نفر فوت شده ۲ نفر مربوط به حوادث شغلی در زمینه برق و بقیه در سوانح غیر شغلی جان خود را از دست دادند.

ادیب فر استفاده از عایق مناسب هنگام کار با برق در محیط کار و همچنین رعایت کامل نکات ایمنی را از راهکارهای مهم برای پیشگیری از برق گرفتگی عنوان کرد و افزود: افراد باید از تجهیزات حفاظتی فردی مانند دستکش ‌های لاستیکی، چکمه‌های عایق و عینک ایمنی هنگام کار با برق استفاده کنند.

منبع؛ پزشکی قانونی