معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف رئیس جمهور برای پیگیری امور ایثارگران به استان کرمان سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف دکتر پزشکیان رئیس جمهوربا استقبال طالبی استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استانی وارد کرمان شد.

در ابتدای این سفر رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نشست با مدیر کل استان در جریان مسائل ایثارگران استان و عملکرد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان قرار گرفت.

دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در بندر عباس، حضور در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، عیادت از مجروحین بستری در بیمارستان، بازدید از مرکز توانبخشی از جمله برنامه های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سفر استانی خواهد بود.

در این سفر، عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی و سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد حضور دارند.

برچسب ها: بنیاد شهید ، ایثارگران
خبرهای مرتبط
فعالیت حضوری همۀ کودکستان‌ها و مراکز تا پایان فروردین ماه ممنوع است
پدران ایرانی با ایثار علوی، ستون خانواده‌ها را استوار می‌کنند
سه شهید، یک شهر؛ رفسنجان حماسه آفرید + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
آخرین اخبار
انهدام موشک آمریکایی در آسمان کهنوج کرمان
رهایی پسر بچه ربوده شده از یزد در عملیات پلیس کرمان
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان کرمان
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتور