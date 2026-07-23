معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف رئیس جمهور برای پیگیری امور ایثارگران به استان کرمان سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از طرف دکتر پزشکیان رئیس جمهوربا استقبال طالبی استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استانی وارد کرمان شد.

در ابتدای این سفر رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نشست با مدیر کل استان در جریان مسائل ایثارگران استان و عملکرد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان قرار گرفت.

دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار مطهر شهدا، دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در بندر عباس، حضور در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، عیادت از مجروحین بستری در بیمارستان، بازدید از مرکز توانبخشی از جمله برنامه های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این سفر استانی خواهد بود.

در این سفر، عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی و سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد حضور دارند.