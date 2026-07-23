باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای شهرستان لامرد، هدف از این سفر را ادای دین به مقام شامخ شهدای «جنگ رمضان» و رسیدگی بی‌واسطه به مطالبات خانواده‌های داغدار و جانبازان این حادثه عنوان کرد.

او با بیان اینکه این حادثه فراتر از یک رویداد معمولی و مصداق بارز جنایت جنگی است، گفت: مدیریت استان فارس از همان ساعات نخست، پیگیری حقوقی و اداری این پرونده را در اولویت قرار داده و در این سفر نیز با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، ابعاد مختلف موضوع از جمله مشکلات معیشتی آسیب‌دیدگان، مسائل حقوقی و آثار این جنایت مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار فارس افزود: تلاش شده است با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، بخشی از مشکلات خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حادثه برطرف شود و دستگاه‌های اجرایی نیز مأموریت‌های خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.

امیری با تأکید بر ضرورت حفظ اسناد و مستندات این حادثه، گفت: ثبت و نگهداری آثار این جنایت، علاوه بر ماندگاری در تاریخ مقاومت ایران اسلامی، به‌عنوان اسناد و ادله‌ای معتبر برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی ضروری است.

او ادامه داد: اجازه نخواهیم داد ابعاد این جنایت آمریکا در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و پیگیری حقوقی خسارت‌های واردشده به مردم بی‌گناه لامرد بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

استاندار فارس با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از مردم لامرد، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای رفع مشکلات حقوقی، درمانی و معیشتی خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان لازم باشد، با استفاده از همه ظرفیت‌های استان انجام خواهد شد.

امیری همچنین با قدردانی از ایستادگی مردم لامرد، گفت: مردم این شهرستان در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی خوش درخشیده‌اند و امروز وظیفه ماست با تمام توان در کنار آنان بایستیم و صدای مظلومیت و حقانیت‌شان را به گوش جهانیان برسانیم.

تشکیل قرارگاه رسانه‌ای در لامرد برای روایت «جنایت جنگی» دشمن

سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس هم با اشاره به حادثه اخیر در لامرد، آن را «جنایتی جنگی» توصیف کرد و بر ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی این موضوع تأکید کرد.

او خطاب به استاندار فارس گفت: آنچه در لامرد رخ داده، یک حادثه معمولی نیست، بلکه جنایتی جنگی و کم‌سابقه است که باید ابعاد آن به‌صورت دقیق بررسی و در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

موسوی با اشاره به استفاده از ساچمه‌های تنگستنی در این حمله، مدعی شد: به‌کارگیری این نوع تسلیحات، قدرت تخریب بالایی دارد و ابعاد این حادثه باید برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس با بیان اینکه اقدامات رسانه‌ای برای انعکاس این حادثه آغاز شده است، افزود: در شهرستان لامرد قرارگاه رسانه‌ای و محتوایی تشکیل شده و مستندسازان و خبرنگارانی از کشور‌های مختلف برای ثبت و روایت ابعاد این حادثه به منطقه دعوت شده‌اند.

او همچنین به حضور نمایندگانی از خانواده‌های شهدا در مجامع بین‌المللی و برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های مختلفی برای انعکاس صدای خانواده‌های شهدا و تبیین ابعاد این حادثه به کار گرفته شده است.

موسوی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدا اظهار کرد: انتظار مردم این است که مسئولان در مطالبه‌گری و پیگیری حقوقی این موضوع با جدیت عمل کنند تا حقوق آسیب‌دیدگان احقاق شود.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس در پایان با اشاره به نقش راهبردی مردم منطقه در دوران دفاع مقدس و صیانت از امنیت کشور، خواستار پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدا و توجه ویژه به مسائل شهرستان شد و گفت: لامرد همواره شهر مقاومت بوده و انتظار می‌رود ابعاد این حادثه به‌صورت مستند در عرصه‌های حقوقی و بین‌المللی دنبال شود.

آماده پیگیری حقوقی در سطح بین‌الملل هستیم

حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد امام جمعه لامرد ضمن قدردانی از حضور نماینده عالی دولت در استان، بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات و مشکلات مردم این شهرستان تأکید کرد.

امام جمعه لامرد با اشاره به پیشینه مردم لامرد در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجاهدت‌های مردم این شهرستان چنان گسترده است که قلم از توصیف آن قاصر است. از نخستین روز‌های جنگ، قرارگاه پشتیبانی در لامرد شکل گرفت و فعالیت آن حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

او با بیان اینکه مردم این شهرستان همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب حضوری اثرگذار داشته‌اند، افزود: با وجود همه تلاش‌ها، هنوز در برابر صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان احساس شرمندگی می‌کنیم و لازم است برای رفع دغدغه‌ها و مطالبات آنان توجه بیشتری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام آزاد با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل خانواده‌های ایثارگران گفت: تأمین آرامش روحی و روانی خانواده‌های شهدا و جانبازان از موضوعات مهمی است که نیازمند اهتمام و برنامه‌ریزی مسئولان است.

او، حضور گسترده مردم لامرد در اجتماعات اخیر را نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: روایت‌های خانواده‌های شهدا در محافل ملی تأثیرگذار بوده و مطالبات این خانواده‌ها، مطالباتی به‌حق است که انتظار می‌رود با همکاری و همراهی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه لامرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه اخیر و اصابت موشک‌های آمریکایی به منطقه، این اقدام را جنایتی آشکار توصیف کرد و گفت: مردم لامرد و خانواده‌های شهدا آمادگی دارند با حمایت دستگاه‌های مسئول، این موضوع را از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی پیگیری کنند تا ابعاد این اقدام برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

او در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان لامرد اظهار کرد: انتظار مردم این است که با هم‌افزایی مسئولان و پیگیری مستمر، زمینه رفع مشکلات شهرستان فراهم شده و نتایج این سفر در بهبود وضعیت منطقه و پاسخگویی به مطالبات مردم نمود پیدا کند.

گفتنی است این سفر با هدف تجلیل از خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان حمله دشمن و همچنین بررسی اقدامات انجام‌شده در حوزه بازآرایی اجتماعی مرتبط با این رویداد برنامه‌ریزی شده است.

استاندار فارس در ادامه برنامه‌های این سفر، از یکی از چهار محل اصابت موشک‌های کشتار جمعی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به اماکن غیرنظامی لامرد بازدید کرد

در این بازدید، مسئولان ذیربط گزارشی کامل از روند جبران خسارت‌های واردشده به آسیب‌دیدگان این حادثه ارائه کردند.

امیری در بخش دیگری از سفر خود، با حضور در ورزشگاه شهرستان لامرد که نمادی از جنایت دشمن و ایستادگی مردم ایران است، به مقام شهدای این حادثه از جمله شهید کوچک «آوینا برزگر» (۲ ساله) ادای احترام کرد.

استاندار فارس همچنین در منزل «امیرمحمد فروزان»، نوجوان جانباز تجاوز وحشیانه دشمن با سلاح کشتار جمعی، حضور یافت.

او در این دیدار صمیمی با خانواده این نوجوان، روند درمانی وی را بررسی کرده و از امیرمحمد که حافظ قرآن و ورزشکار است، به عنوان نمادی از مقاومت نسل جوان تجلیل به عمل آورد.

استاندار فارس در سفر به شهرستان لامرد، با حضور در گلزار شهدا، محل اصابت موشک‌های دشمن و منزل یک جانباز نوجوان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله ناجوانمردانه جنگ رمضان، آخرین وضعیت خدمات رسانی به آسیب‌دیدگان این واقعه را مورد بررسی قرار داد.

این جانباز عزیز متاسفانه به دلیل آسیب وارده، موفق به شرکت در آزمون سراسری نشده است که استاندار در این دیدار نسبت به رفع موانع و پیگیری وضعیت درمانی وی تاکید کرد.

در حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و صهیونیسم جنایتکار به مناطق غیرنظامی در لامرد ۲۱ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

استاندار فارس در آخرین برنامه سفر خود به لامرد، با حضور در منزل «فاطمه واعظ‌زاده» که در اثر حمله دشمن به مناطق مسکونی این شهرستان از ناحیه چشم آسیب دیده است، ضمن ادای احترام به مقام شامخ جانبازان، از این بانوی جوان تجلیل و دلجویی کرد.