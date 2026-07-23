باشگاه خبرنگاران جوان; فلاحتی ـ محمدعلی شاه‌حسینی معاون استاندار یزد با اشاره به قرارگیری استان در مسیر اصلی تردد زائران اربعین گفت: تمامی دستگاه‌های متولی موظف‌اند با قید فوریت نسبت به آماده‌سازی، تنظیف و رفع نواقص نمازخانه‌های بین‌راهی و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام نمایند.

وی بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه پذیرایی و اسکان زائران تاکید کرد و افزود: تیم‌های بازرسی باید به صورت مستمر و میدانی، وضعیت بهداشت، کیفیت خدمات، امکانات رفاهی و شرایط اقامتگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا دغدغه‌ای برای مسافران این مسیر معنوی ایجاد نشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد خاطرنشان کرد: تامین رفاه، امنیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر‌های مواصلاتی دارالعباده، نیازمند هم‌افزایی تمام نهاد‌های اجرایی و نظارتی است و بازدید‌های سرزده برای سنجش میزان آمادگی این مراکز تداوم خواهد یافت.