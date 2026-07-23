باشگاه خبرنگاران جوان - علی خلیل آبادی با اشاره به حملات صورت گرفته علیه برخی زیرساختهای خدماتی کشور اظهار کرد: اقداماتی که علیه مراکز غیرنظامی انجام شده، هیچ توجیه نظامی ندارد و نشان میدهد هدف، ایجاد اختلال در ارائه خدمات عمومی به مردم است.
وی با اشاره به حمله به برج مراقبت دریایی (فانوس دریایی) چابهار افزود: این سازه یکی از زیرساختهای مهم دریانوردی و هدایت شناورهاست و نقش آن کمک به ایمنی تردد دریایی است؛ از این رو هدف قرار دادن آن برخلاف قواعد شناختهشده بینالمللی به شمار میرود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر نیز از دیگر مراکزی است که مورد حمله قرار گرفت؛ در حالی که وظیفه این مجموعه ارائه اطلاعات جوی و کمک به هدایت ایمن پروازها و خدمترسانی به هواپیماهای عبوری است.
وی با اشاره به آسیب وارد شده به تجهیزات آتشنشانی فرودگاه ایرانشهر عنوان کرد: آتشنشانی فرودگاه بخشی از زیرساختهای امدادی و خدماتی است که در مواقع اضطراری برای حفظ جان مسافران و کارکنان فرودگاه فعالیت میکند و جزو اهداف غیر نطامی محسوب می شود که هدف قرار دادن آن برخلاف پرتوکلهای بینالمللی است.
خلیلآبادی با بیان اینکه برخی حملات به مخازن سوخت متروکه و مراکز خدماتی با ادعاهای غیرواقعی همراه شده است، افزود: این اقدامات تأثیری بر توان دفاعی و عملیاتی کشور نداشته و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و فناوری بومی، مسیر توسعه توانمندیهای خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به سفر استاندار سیستان و بلوچستان به پاکستان اظهار کرد: این سفر با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و گسترش روابط مرزی انجام شده و سیاست جمهوری اسلامی ایران بر تقویت تعاملات اقتصادی و منطقهای استوار است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان درباره وضعیت امنیتی سواحل مکران نیز گفت: نیروهای مسلح در مناطق ساحلی از شرق دریای عمان تا غرب سواحل مکران با آمادگی کامل مستقر هستند و از مرزها و منافع کشور صیانت میکنند.
وی افزود: تمامی یگانهای مستقر در منطقه از آمادگی لازم برای انجام مأموریتهای محوله برخوردارند و هرگونه تهدید احتمالی را رصد و متناسب با آن اقدام خواهند کرد.
خلیلآبادی با تأکید بر اینکه حمله به مراکز خدماتی و زیرساختهای عمومی خللی در روند خدمترسانی ایجاد نخواهد کرد، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و با تکیه بر توان داخلی، خسارتهای وارد شده را جبران میکند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان