علمدار گفت: تولید الکترود گرافیتی یکی از دیرینه‌ترین نیاز‌های صنعت فولاد بوده و تکمیل زنجیره آن از کک سوزنی تا محصول نهایی، نقطه عطفی در خودکفایی ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در نشست ویژه کمیته تخصصی ارزی استان با محوریت بررسی مسائل ارزی و رفع موانع پیش‌روی کارخانه نوین الکترود اردکان با تأکید بر جایگاه استراتژیک این محصول در صنعت کشور گفت: تولید الکترود گرافیتی یکی از دیرینه‌ترین نیاز‌های صنعت فولاد بوده و تکمیل زنجیره آن از کک سوزنی تا محصول نهایی، نقطه عطفی در خودکفایی ملی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه بزرگ افزود: با بهره‌برداری کامل از تمامی مراحل این زنجیره راهبردی، امکان تولید سالانه ۳۰ هزار تن الکترود گرافیتی فراهم شده و امنیت تأمین مواد اولیه فولاد کشور تضمین می‌شود.

معاون استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: کمیته تخصصی ارزی استان با تمام توان از ظرفیت‌های قانونی خود برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، رفع موانع تجاری و صیانت از تولید ملی در این واحد صنعتی استفاده خواهد کرد.

برچسب ها: صنعت فولاد ، اشتغالزایی پایدار ، استان یزد ، تولید داخل
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