باشگاه خبرنگاران جوان - حامد علامتی اظهار کرد: آزمون‌های دانش‌آموزان در فضایی آرام و با کیفیت مطلوب در حال برگزاری است و برگزارکنندگان با تلاش و برنامه‌ریزی مناسب، امنیت روانی دانش‌آموزان را در طول فرآیند آزمون‌ها فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر سیستان و بلوچستان افزود: با تلاش مجموعه آموزش و پرورش، آزمون‌ها با نهایت دقت، سلامت و رعایت ضوابط اجرایی برگزار می‌شود و روند برگزاری آنها به طور مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیان کرد: دولت همه ظرفیت خود را برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید به کار گرفته و برنامه‌ریزی‌ها با هدف تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش انجام شده تا دانش‌آموزان از نخستین روز مهر در فضایی آرام و مناسب تحصیل خود را آغاز کنند.

وی ادامه داد: کلاس‌بندی مدارس، ثبت‌نام دانش‌آموزان، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و توزیع کتاب‌های درسی در حال انجام است و تاکنون بیش از ۹۰ درصد کتاب‌های درسی آماده توزیع شده است.

علامتی با بیان اینکه آزمون ورودی برخی مدارس نیز برگزار شده است، تصریح کرد: نتایج این آزمون‌ها پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد و آزمون‌هایی که پیش از این به تعویق افتاده‌اند نیز پیش از برگزاری کنکور سراسری برگزار می‌شود.

وی از اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی در قالب این طرح، عملیات بهسازی، مرمت و زیباسازی ۶۰۰ مدرسه و حدود ۶ هزار کلاس درس را در استان آغاز کرده‌اند که طبق برنامه تا پایان شهریور به اتمام خواهد رسید.

نماینده وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهتمام وزارتخانه برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش به صورت روزانه روند برگزاری امتحانات نهایی را پیگیری می‌کند و سفر بنده به استان نیز با هدف بررسی میدانی کیفیت برگزاری آزمون‌ها و آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید انجام شده است.

منبع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان