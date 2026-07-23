رونمایی از سه کتاب با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله زارعی با اشاره به برگزاری اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار، زبان شعر و هنر را رساترین ابزار برای انتقال پیام شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد مفاخر اسلام دانست و اظهار داشت: هنر متعهد، پیوندی ناگسستنی با مفاهیم بلند ایثار دارد و وظیفه ما در نهاد‌های فرهنگی، حمایت و بسترسازی برای شکوفایی این استعدادهاست.

زارعی در تشریح آثار رونمایی شده در این اختتامیه، به کتاب «مرثیه آفتاب» اشاره کرد و گفت: این اثر ۱۲۰ صفحه‌ای، حاصل گردآوری سروده‌های شاعران استان فارس در رثای شهدای شهرستان لامرد است. این کتاب روایتی سوزناک از جنایت دشمن در روز‌های ابتدای جنگ تحمیلی است؛ جایی که یک باشگاه ورزشی که محل حضور کودکان و نوجوانان با هزاران آرزو بود، هدف تهاجم ددمنشانه قرار گرفت و ۲۰ خانواده را داغدار کرد. ثبت این وقایع در قالب شعر، ادای دینی به مظلومیت این عزیزان است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در ادامه به معرفی کتاب الکترونیکی «عهد اشک» پرداخت و افزود: این اثر ارزشمند در ۱۳۶ صفحه و با همت این معاونت تدوین شده است.

او گفت: «عهد اشک» دربرگیرنده اشعار شاعران برجسته و انقلابی استان فارس است که با قلم‌های متعهد خود، ارادت قلبی مردم این دیار را در رثای «قائد شهید امت» به تصویر کشیده‌اند. این کتاب هم‌اکنون به صورت الکترونیکی در پایگاه خبری «نوید شاهد فارس» جهت بهره‌برداری عموم علاقه‌مندان بارگذاری شده است.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: سومین اثر رونمایی شده در این کنگره، کتاب «شعله سرکش خاموش» است که در ۳۶۶ صفحه، مجموعه‌ای از اشعار برگزیده دهمین کنگره ملی شعر ایثار را گرد هم آورده و ظرفیت‌های ادبی شاعران شرکت‌کننده در این رویداد ملی را به نمایش گذاشته است.

منبع: بنیاد شهید فارس