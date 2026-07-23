سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: هیات‌حاکمه آمریکا در حال تخریب قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و عادی‌سازی جنایات است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به تهدید‌های مقامات آمریکایی مبنی بر حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و پل‌ها و نیروگاه‌ها، بی‌توجه به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، در ایکس نوشت:

«هیچ دستوری مجوز برای ارتکاب جنایت جنگی نیست؛ استناد به دستور مافوق برای توجیه جنایات جنگی رافع مسئولیت کیفری مرتکبین جنایت نخواهد بود.

هیات حاکمه آمریکا قصد دارد هر آنچه که از حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مبانی اخلاق و تمدن انسانی باقی مانده است را قربانی اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای جنگ و کشتار کند.

سیاستی که نابودی پل‌ها و نیروگاه‌ها را تجویز می‌کند، آشکارا غیرقانونی و جنایتکارانه است. این سیاست مصداق تلافی‌جویی و مجازات دسته‌جمعی است؛ اقداماتی که هر دو به صراحت به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی آمریکا ممنوع شده‌اند، به ویژه طبق مادهٔ ۱۸ U.S.C. § ۲۴۴۱ (قانون جنایات جنگی). این جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند. آیین‌نامهٔ عدالت نظامی (Uniform Code of Military Justice) و دفترچهٔ راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا به وضوح تأکید می‌کنند که نظامیان وظیفهٔ قانونی و اخلاقی دارند که از اجرای دستورات آشکارا غیرقانونی مافوق خودداری کنند.

ایران، مصمم و قاطع در برابر یاغی‌گری و قانون‌شکنی ایستاده است.»

برچسب ها: آمریکا ، وزارت امور خارجه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
ایران متأسفانه از سال 1359 تاکنون در مورد جنایت های آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای عربی و... 100 درصد کوتاهی کرده است
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی 100 درصد فقط تهدیدی علیه مردم ایران و کشور ایران بوده است که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس هم از سال 2001 تاکنون هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نکردند و فقط سکوت اختیار کردند چرا؟!
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۳۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
سازمان ملل و شورا امنیت برای کشورهای ضعیف معنی دارد نه آمریکا
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کشورهای عربی رو بزنید با خاک یکسان کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
کشوری که این دیدگاه جنایتکارانه را دارد ومردمش هم مثل حاکمانشان بی تفاوتند باید همین رفتار با خودش انجام شود چون شورای امنیتی که متجاوز را محکوم نکند با اصطبل تفاوتی ندارد وقانون جنگل خیلی وقته حاکم شده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
واقعا؟!
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