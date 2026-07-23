باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - داده‌های ردیابی کشتی روز پنجشنبه نشان داد که چندین نفتکش مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند یا به عقب برگشتند.

برخی از نفتکش‌ها روز چهارشنبه برای اجتناب از عبور از تنگه باب المندب تغییر مسیر دادند و دو نفتکش به سمت شمال و به سمت کانال سوئز حرکت کردند.

این حرکت پس از چرخش‌های U شکل کشتی‌های شین لانگ یانگ و رودوس در روز سه‌شنبه انجام شد. این نفتکش‌ها قبل از رسیدن به ورودی جنوبی دریای سرخ مسیر خود را تغییر داده بودند.

دیگر کشتی‌هایی که مسیر خود را تغییر دادند شامل نیو چمپیون، شین تونگ یانگ، نیو پرایم و دش ویرات بودند، در حالی که کشتی حمل خودرو لیو جیانگ کو نیز به عقب برگشت.

در همین حال، کشتی‌های شین لانگ یانگ و کازنو لیک روز پنجشنبه دوباره به سمت باب المندب حرکت کردند و احتمالاً آزمایش می‌کنند که آیا انصارالله محاصره دریایی اعلام شده خود را اعمال خواهد کرد یا خیر.

انصارالله یمن پیش از این اعلام کرد که نفتکش‌های سعودی انسیلیا و لیلا را با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

کشتی انسیلیا پس از اصابت یک موشک در شامگاه چهارشنبه که باعث آتش‌سوزی در دماغه آن شد، پیام اضطراری ارسال کرد. خدمه سالم گزارش شده‌اند.

انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی را علیه عربستان سعودی اعمال خواهد کرد و به شرکت‌های کشتیرانی نسبت به فعالیت در بنادر عربستان سعودی هشدار داد.

این اقدامات نگرانی‌هایی را در مورد اختلال بیشتر در باب المندب ایجاد کرده است، زیرا کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در بحبوحه گسترش درگیری ایالات متحده و ایران همچنان به شدت محدود است.

منبع: آناتولی