باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا طلایی امروز در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبود یا کسری در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد اظهار کرد: روزانه بیش از ۳۰ هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به نقاط مختلف کشور حمل می‌شود و روند ترخیص و توزیع این کالاها با شتاب ادامه دارد.

وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی پس از جنگ ۱۲ روزه، در آغاز این دوره حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور موجود بود و سیاست دولت بر تسریع در ترخیص و انتقال این کالاها به مراکز مصرف و واحدهای تولیدی قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی روند ترخیص کالاها و شناسایی موانع احتمالی برای رفع مشکلات، همچنین افزایش سرعت حمل کالاهای اساسی به داخل کشور بود.

طلایی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه بیش از ۳۰ هزار تن کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) حمل می‌شود گفت: این میزان جابه‌جایی، حجم قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد و نقش مهمی در پایداری زنجیره تامین دارد.

وی تصریح کرد: از نکات مثبت این فرآیند، انتقال مستقیم نهاده‌ها به واحدهای تولیدی است که ضمن کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری، دغدغه تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را برای تامین نهاده‌ها برطرف می‌کند.

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در مدت گذشته هیچ‌گونه کمبود یا کسری در تامین کالاهای اساسی کشور وجود نداشته و با توجه به ذخایر مناسب و تداوم واردات، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

طلایی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی گفت: فعالان بخش خصوصی در این مدت نقش موثری در تامین به‌موقع کالاهای اساسی ایفا کردند و با وجود شرایط خاص، روند تجارت و تامین کالا در کشور با سرعت، قدرت و بدون وقفه ادامه یافت.